Nothing Phone 2 : le nouveau smartphone transparent se dévoile déjà en images

Alors que le lancement officiel n’est pas attendu avant encore quelques semaines, on sait déjà tout du design du Nothing Phone (2), le deuxième smartphone transparent de l’entreprise britannique.

Comme à son habitude, le célèbre leaker OnLeaks vient de dévoiler le design du prochain smartphone de Nothing, le Phone (2). Ce dernier succèdera directement au Phone (1) de l’année dernière, et cela se remarque tout de suite au travers de son design, puisque le nouvel appareil hérite de nombreux aspects de son prédécesseur.

Les rendus révèlent un design largement inspiré du modèle précédent, mais qui corrige certains des défauts qu’avaient relevés de nombreux utilisateurs. Si le Phone (2) conserve un cadre en aluminium, il a des bords arrondis et un panneau arrière qui s'affine dans le cadre. De même, l'écran semble avoir une finition 2.5D, une autre différence par rapport au Phone (1).

Le Nothing Phone (2) ressemble beaucoup au Nothing Phone (1)

Autre petit changement sur la face arrière : le Phone (2) est équipé d'un flash LED à deux tons, ce qui devrait permettre d'améliorer les photos en basse lumière. On remarque aussi le retour de l’interface Glyph, mais les LEDs sont désormais découpées en plus de sections différentes.

À l’avant, le Nothing Phone (2) utilisera un écran de 6,7 pouces, un peu plus grand que les 6,55 pouces de la génération précédente. Cependant, Nothing conserve toujours des bordures latérales assez imposantes tout autour de la dalle, plutôt que d’opter pour un écran sans bords comme sur le Xiaomi 13 ou l’iPhone 14 Pro.

Au niveau de la photo, on remarque que Nothing misera toujours sur deux capteurs différents, mais on ne sait pas si ceux-ci seront différents du Phone (1). Cependant, il semble assez improbable que le fabricant britannique opte cette fois-ci pour un appareil photo haut de gamme, qui lui permettrait pourtant de rivaliser avec les smartphones haut de gamme.

Compte tenu du choix du processeur, un Snapdragon 8+ Gen 1, on a ici probablement affaire à un smartphone qui veut devenir un excellent rapport qualité-prix. Il ne s’agit donc pas d’un appareil utilisant les meilleures technologies du marché pour tenter de devenir le meilleur. Comme avec la première génération, nous avons hâte de tout savoir au sujet de ce smartphone transparent qui veut casser les codes. Pour rappel, Nothing a déjà confirmé trois ans de mises à jour Android.