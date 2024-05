Motorola a l’interdiction de vendre ses smartphones dans ce pays d’Europe, bientôt en France ?

Motorola n’est plus autorisé à vendre ses smartphones en Allemagne. Le tribunal de Munich a jugé la marque coupable de violation de brevet envers l’entreprise américaine InterDigital. Les technologies concernées touchent la connectivité de tous les téléphones de Motorola, même les récents Edge 50. Reste à savoir si cette condamnation pourrait être étendue à d’autres pays, comme la France.

Malgré des débuts très difficiles, la marque Motorola réussit, petit à petit, à redevenir une marque attirante. Il faut dire que son offre est souvent alléchante, combinant une esthétique réussie, une fiche technique complète, des accessoires présents dans la boîte et des prix attractifs. Nous l’avons noté à plusieurs reprises dans nos tests, que ce soit celui du Edge 40 Pro ou du Razr 40 Ultra, par exemple. Et si vous appréciez la marque, sachez que nous préparons le test du Moto G34, présenté en février 2024, et du tout récent Edge 50 Pro que vous retrouverez dans nos colonnes dans les prochains jours.

Alors que la dernière génération de la gamme Edge arrive sur les étals des boutiques européennes, Motorola est contrainte de freiner son lancement en Europe. En effet, la société InterDigital, qui développe et exploite un portefeuille de brevets, a porté plainte contre Lenovo et Motorola. Le constructeur chinois et sa filiale auraient exploité des technologies sans avoir signé de licence d’exploitation. Les brevets cités dans la plainte portent sur la connectivité des téléphones. Et plus spécifiquement sur le WWAN (Wireless Wide Area Network) qui permet à un appareil d’accéder à Internet depuis un réseau de téléphonie mobile. Il s’agit d’un brevet dit « essentiel » : le constructeur ne s’en passer.

Motorola ne peut plus vendre de smartphones en Allemagne

InterDigital a porté plainte auprès du Tribunal de Munich qui a jugé le 2 mai dernier qu’il y a bien violation de brevet. 6 jours plus tard, le 8 mai, le même tribunal dévoile la condamnation : Motorola et Lenovo n’ont plus l’autorisation de vendre des smartphones en Allemagne. Aujourd’hui, le site allemand de Motorola est totalement dépourvu de smartphone. Il n’y reste que quelques accessoires, des écouteurs et des chargeurs. Pour retrouver le chemin des étals, Motorola devra certainement signer un nouveau contrat de licence, comme ce fut le cas entre Oppo et Nokia, par exemple. Et qui avait conduit au retrait de la marque dans certains pays européens, dont la France. Notez qu’InterDigital avait déjà porté plainte contre Motorola au Royaume-Uni, mais n’avait pas remporté cette bataille.

Motorola et Lenovo ont d’ores et déjà annoncé vouloir faire appel de cette décision, les deux entreprises affirmant, auprès de la presse allemande, qu’InterDigital n’a pas respecté son engagement de vendre les licences d’exploitation de ses brevets à un prix juste et raisonnable. Pour l’heure, nous ne savons pas si cette interdiction de commercialisation va s’étendre à d’autres pays, notamment la France. Si les smartphones ont disparu du site allemand de Motorola, ils sont toujours présents sur le site français. Et vous pouvez encore y acheter un Edge 50 Pro, par exemple. La rédaction de Phonandroid a contacté Motorola France pour obtenir des précisions. Une déclaration officielle de la marque est attendue dans les prochaines heures. Nous mettrons à jour cet article avec celle-ci.

