Nothing Phone 2 : le smartphone premium transparent arrive cet été, c’est confirmé

On savait que Nothing travaillait sur un tout nouveau smartphone transparent plus « premium » que son prédécesseur, et le fabricant vient désormais d’en dire plus sur la période de lancement de l’appareil.

Après un Nothing Phone (1) réussit, certains utilisateurs de smartphones Android en quête d’un smartphone atypique attendaient avec impatience l’arrivée d’un nouvel appareil. Cela fait maintenant plusieurs mois que l’entreprise de Carl Pei tease une nouvelle itération plus « premium », c’est-à-dire qu’il ne s’agira pas d’un successeur direct au Phone (1) de première génération.

Des indiscrétions de la part de Qualcomm avaient révélé que le Nothing Phone (2) serait propulsé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1, et non pas par le dernier Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. S’il ne s’agit vraiment pas d’un smartphone haut de gamme, le Nothing Phone (2) devrait tout de même offrir assez de puissance pour la majorité des utilisateurs. Cependant, ce choix de processeur conduira probablement surtout avec un avantage de taille : un tarif assez agressif.

Le Nothing Phone (2) arrive dans quelques mois seulement

Sur les réseaux sociaux, Nothing a finalement indiqué que le lancement du Phone (2) aurait lieu dès cet été, c’est-à-dire presque un an après la sortie du Phone (1). D’ailleurs, le nouveau smartphone était déjà apparu chez plusieurs organismes de certifications, ce qui confirmait déjà l’arrivée imminente de l’appareil sur le marché.

Une sortie à l’été 2023 permettra probablement au Nothing Phone (2) de se placer directement face au prochain Galaxy S23 FE de Samsung, qui devrait lui aussi offrir un rapport qualité/prix intéressant. Il reste maintenant à voir ce que nous réserve Nothing sur ce tout nouvel appareil, qui s’annonce également transparent.

L’entreprise vient déjà de publier un aperçu du smartphone sur son site officiel. L’image ne dévoile qu’une toute petite partie de la face arrière, mais on remarque déjà un voyant LED rouge qui s’allumera notamment lors de la capture de vidéos, une bande LED blanche pour le système Glyph du fabricant ainsi qu’un « interrupteur ». On ne sait pas si celui-ci est placé sous la dalle en verre, ou bien s’il sera accessible à l’image de celui qu’on retrouve sur les iPhone ou les smartphones de OnePlus. Nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous en saurons davantage.