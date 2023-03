Le Nothing Phone 2 sera bien un smartphone haut de gamme avec une puce Snapdragon 8

Au MWC 2023, Nothing était également présent sur le salon pour faire une annonce importante : son prochain smartphone Phone (2) sera bien propulsé par une puce Snapdragon de la série 8.

Avec toutes les annonces faites au MWC de Barcelone, Nothing ne voulait pas rester à l'écart des médias cette semaine et a donc lancé sa campagne de teasing pour le prochain Phone (2). Carl Pei, le PDG du fabricant britannique, a officiellement annoncé que son prochain smartphone serait un appareil haut de gamme. Cela corrobore donc ses précédentes déclarations qui évoquaient un smartphone plus « premium ».

Pour rivaliser avec les meilleurs smartphones Android du marché, le Nothing Phone (2) sera propulsé par une puce Snapdragon de la série 8, mais on ne connait pas encore la référence exacte du processeur.

Lire également – Le Nothing Phone (1) reçoit Android 13 avec plein de nouveautés

Quel processeur pour le Nothing Phone (2) ?

Il y a quelques jours, Nothing avait fait une première apparition au salon MWC 2023 après que Qualcomm a confirmé que sa technologie Snapdragon Satellite, permettant de passer des appels d’urgence dans des zones sans réseau, serait bien disponible sur la prochaine génération de smartphones du fabricant.

Pour fonctionner, Snapdragon Satellite a besoin d’un modem Snapdragon X70, que l’on trouve pour l’instant uniquement sur le Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce est utilisée dans tous les smartphones Android haut de gamme de ce début d’année, et les Galaxy S23 ont même eu droit à une version spéciale « For Galaxy ».

On sait donc désormais que le Nothing Phone (2) sera au minimum équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2, mais cela n’est pas encore une certitude. Il est possible que Qualcomm soit en train de préparer une puce Snapdragon 8+ Gen 2 encore plus puissante, auquel cas il pourrait s’agir de celle-ci. Cependant, des rapports précédents indiquaient que Qualcomm allait avoir de l’avance cette année sur son calendrier habituel, et sortir le prochain Snapdragon 8 Gen 3 un peu plus tôt que prévu.

Le Nothing Phone (2) sera lancé dans de nombreux pays, dont les États-Unis, et devrait arriver au troisième trimestre de l'année, donc entre juillet et septembre. C’est un peu trop tôt pour un Snapdragon 8 Gen 3, donc tout porte à croire que Nothing devra s’aligner sur les autres fabricants de smartphones et utiliser un Snapdragon 8 Gen 2.