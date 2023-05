Nothing Phone 2 : la fiche technique a fuité, le smartphone s’annonce déjà très convaincant

Alors que le lancement du Nothing Phone 2 n’aura pas lieu avant cet été, un leaker du nom Sunay Gourkhede prétend avoir dévoilé l’intégralité de sa fiche technique. Il convient donc d’aborder ces informations avec beaucoup de prudence. Néanmoins, si ces dernières sont exactes, le smartphone fera une jolie entrée dans le segment haut de gamme.

Personne ne croyait vraiment Carl Pei lorsqu’il a suggéré que son Nothing Phone (1) n’aurait pas de successeur avant un certain temps, et personne ne s’est trompé. En effet, il n’a pas fallu longtemps avant que des rumeurs autour d’un Nothing Phone (2) ne fassent surface, prédisant sa sortie pour cet été. Depuis, on n’en a pas appris beaucoup plus sur l’intéressée, ce qui semble tout à fait normal compte tenu du temps qu’il nous reste avant sa présentation.

Aussi il convient d’appeler à la plus grande prudence concernant la fuite que nous allons évoquer ici. Celle-ci nous provient du leaker Sunay Gourkhede, qui aurait dévoilé l’intégralité de la fiche technique du Nothing Phone (2) sur son compte Twitter. Mais, comme expliqué, le timing semble un peu étrange au premier abord, d’autant que celui-ci n’a pas encore vraiment fait ses preuves en la matière. Les présentations étant faites, passons aux choses sérieuses.

Voici la prétendue fiche technique du Nothing Phone 2

D’après Sunay Gourkhede donc, le Nothing Phone 2 serait doté d’un écran AMOLED full HD+ de 6,55 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone sera propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 2, ce qui vient confirmer une précédente rumeur à ce sujet. Il sera disponible en deux versions, à savoir 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, accompagné de 256 Go de stockage flash UFS 3.1. Le tout sera alimenté d’une batterie 5000 mAh compatible à la charge sans fil.

Pour la photo, on devrait retrouver un capteur principal de 50 MP, accompagné de deux autres capteurs encore inconnus. Enfin, on retrouvera la coque arrière habillée de LEDs, signature du premier modèle, ainsi qu’un scanner d’empreintes niché sous l’écran. Notez que l’image utilisée en illustration a été fabriquée par le créateur Ben Gaskin à partir des teasers diffusés par Nothing. Impossible donc de confirmer que le smartphone ressemblera bel et bien à cela.