Le Nothing Phone 2 apparaît dans une première certification, son lancement approche à grands pas

Le lancement du Nothing Phone (2) se précise de plus en plus. Le prochain smartphone de Carl Pei a en effet reçu sa première certification, en Inde, indiquant que son lancement dans le pays ne saurait tarder. On s’attend bien évidemment à ce que dernier soit disponible dans le monde entier.

Longtemps démenti, Nothing a fini par confirmer que son Phone (2) sortira courant 2023. S’il a un temps été question d’un plus long délai entre le smartphone premier du nom et son successeur, il n’y a jamais vraiment eu de doute sur la volonté de la firme de proposer une nouvelle version de son produit phare — ne serait-ce que par l’appellation « (1) » du smartphone en question.

Quelques informations ont certes d’ores et déjà fuité, mais la question de la date de lancement reste encore en suspens. Aussi, la première certification de l’appareil vient nous aiguiller sur la chose. Le Nothing Phone (2) est en effet apparu dans un premier listing auprès de la BIS, le bureau de certification indien. Celle-ci ne donne aucune indication sur la fiche technique du téléphone, mais confirme que le fabricant prépare tranquillement son lancement.

Le Nothing Phone (2) est certifié en Inde, bientôt une date de sortie ?

En effet, cela correspond peu ou prou au planning de sortie du Nothing Phone (1), qui a eu droit à lancement en juillet 2022. On s’attend donc à que son successeur arrive à la même période, soit lors du troisième trimestre de cette année. Avec cette certification, Nothing prouve que les démarches ont déjà commencé pour préparer la commercialisation du smartphone dans le monde.

Du reste, on connaît déjà quelques détails techniques sur le Nothing Phone (2). Le constructeur a notamment confirmé que ce dernier sera propulsé par un processeur Snapdragon 8, très probablement le 8+ Gen 1. Il devrait être accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Pour l’écran, on retrouverait un AMOLED de 120 Hz, le tout alimenté par une batterie 5000 mAh compatible à la charge sans fil. À ce rythme, rendez-vous dans quelques semaines donc pour plus d’informations.