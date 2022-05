Nothing Phone (1) : Carl Pei se moque des fans en teasant une fausse sortie le 9 juin 2022

C'est avec une certaine humilité que Carl Pei, PDG de Nothing, a annoncé la date de sortie du tout premier smartphone de la firme. Le Nothing Phone (1) sera disponible le 9 juin prochain, à en croire un tweet qu'il publié nonchalamment en réponse à un utilisateur. Toutefois, il est encore probable que cette information soit en réalité une plaisanterie.

Rarement un premier smartphone n'aura été aussi attendu. En 2020, Carl Pei avait fait sensation en quittant OnePlus, société qu'il a cofondé, pour ensuite créer Nothing. Depuis, l'entreprise n'a pas chômé puisqu'il a notamment lancé ses propres écouteurs sans fil. Mais depuis l'annonce de son smartphone à venir, les utilisateurs n'hésite pas à exprimer leur impatience. Il faut dire que la présentation nous a un peu laissé sur notre faim en ne dévoilant finalement que très peu d'informations.

Aussi, lorsque le constructeur a lancé la bêta de son launcher maison, beaucoup se sont mis à espérer à une sortie prochaine du Nothing Phone (1). Et il est probable que l'attente ne soit plus très longue. Carl Pei a finalement révélé la date de sortie du smartphone sur Twitter. En réponse à un utilisateur lui demandant quand sera disponible le téléphone, il répond le 9 juin à 4h20. Néanmoins, le tweet est très succinct et ne dissipe pas encore vraiment les doutes concernant le lancement.

Le Nothing Phone sortira-t-il le 9 juin prochain ?

Pour commencer, la question de la date réelle se pose. En effet, si on se réfère au format traditionnel américain, le smartphone devrait bel et bien sortir le 9 juin. Toutefois, il est aussi possible que celui-ci sorte le 6 septembre, puisqu'aucune information précise n'a été dévoilée. Ensuite, l'heure donnée par Carl Pei pose également problèlme. À commencer là encore par son format : s'agit-il de 4h20 du matin ou de 16h20 ? Et sur quel fuseau horaire ?

Sur le même sujet – Nothing Ear 1 officiels : 36 h d’autonomie, réduction de bruit active, 99 €, voici les vrais tueurs d’AirPods

De plus, certains internautes ont communiqué leur doute concernant la véracité de cette information précisément à cause de l'heure indiquée. En effet, 4:20 est souvent utilisé pour faire référence au cannabis, et par conséquent peut faire office de plaisanterie sur les réseaux sociaux. Il va sans dire que sous cet angle de vue, le tout a bien l'air d'une vaste plaisanterie. On ne va pas vous faire un dessin, mais le “6/9” indiqué par Carl Pei n'est probablement pas une véritable date.