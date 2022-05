Nothing Phone (1) : le smartphone sortirait le 21 juillet à 500 euros environ

Nothing va prochainement sortir son tout premier téléphone, le Phone (1). Le constructeur a annoncé un vague « été 2022 » pour le lancement, mais une fuite nous donne aujourd’hui une date plus précise. Ce serait pour le 21 juillet prochain. Le produit reste pour le moment encore très mystérieux.

Quand sortira le Nothing Phone (1) ? La start-up fondée par Carl Pei (ex OnePlus) joue avec les nerfs des fans depuis quelques semaines, promettant une sortie dans le courant de l’été. Une fuite nous donne aujourd’hui une date plus précise : le 21 juillet 2022.

C’est le site Allround-pc qui vend la mèche, se basant sur les dires d’un revendeur qui souhaite rester anonyme. La source ne précise pas non plus s’il s’agit là de la date des lancements des ventes, ou de l’annonce du smartphone. Bien entendu, l'info vaut ce qu'elle vaut et il faut la prendre avec beaucoup de prudence.

Nothing Phone (1), le nouveau flagship killer ?

Avec le Nothing Phone (1), Carl Pei souhaite nous refaire le même coup qu’avec le OnePlus One, à savoir vendre un smartphone abordable avec des caractéristiques de haut de gamme. Le Phone (1) devrait donc tourner autour des 500 euros, tout en ne faisant pas (trop) de concessions sur les caractéristiques. On sait que le fabricant est en partenariat avec Qualcomm, et qu’il pourrait donc embarquer un Snapdragon 7 Gen 1. Quelques certitudes tout de même : le téléphone sera compatible avec la recharge sans fil et disposera de sa propre interface Android : Nothing OS.

On sait aussi qu’il aura un design unique en son genre, tout en transparence. Une information confirmée par Pei en personne. On rappelle que les premiers produits de la société, les Nothing Ear (1), misaient déjà sur une coque transparente. Ce gimmick pourrait donc devenir sa marque de fabrique.

Pour rappel, Nothing a annoncé son téléphone lors d’une conférence le 23 mars dernier. Toutefois, nous n’avions pu nous empêcher d’être déçus, puisque la start-up n’avait pas dévoilé grand-chose de concret. Ne reste maintenant qu’à attendre sagement avant de poser nos mains sur ce produit tant attendu. Signera-t-il une nouvelle révolution dans le petit monde des smartphones, comme le OnePlus One en son temps ? Nous verrons.

