Nothing Ear : les écouteurs avec RBA et 40h d’autonomie sont à 67 € seulement !

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des prix cassés de l’anniversaire AliExpress. Si vous cherchez des écouteurs avec une bonne réduction de bruit active et une excellente autonomie, les Nothing Ear sont actuellement à 67 € seulement au lieu de 149 € grâce au code ASFR08 !

écouteurs sans fil Nothing Ear

Le marathon de bons plans à l’occasion de l’anniversaire AliExpress se termine ce soir. Mais bonne nouvelle, vous avez jusqu’à 23h59 pour profiter des petits prix. Le géant chinois propose une multitude de codes qui viennent casser le prix de nombreux produits high-tech. Et les écouteurs n’y échappent pas !

Normalement en vente à 149 €, les Nothing Ear sont actuellement affichés à 75,62 €. Les écouteurs sont envoyés depuis la France et vous bénéficiez de la livraison gratuite et rapide. Mais ça n’est pas tout ! En renseignant le code ASFR08 dans votre panier, vous avez 8 € de réduction supplémentaire dès 50 € d’achat. Vous pouvez donc vous les offrir à 67,62 € seulement ! C’est un excellent prix pour des écouteurs avec de telles caractéristiques !

Nothing Ear à 67,62 € seulement
Au lieu de 149 €avec le code ASFR08
  • Aliexpress
    68€
    Voir l'offre

Les Nothing Ear sont à prix cassé pour quelques heures seulement, vite !

Ne vous fiez pas à leur petit prix, les Nothing Ear sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires aux caractéristiques avancées. Côté design, la marque anglaise reste fidèle à son identité atypique. On retrouve ainsi les mêmes jeux de transparence déjà
présents sur ses autres produits.

La partie audio a été travaillée pour vous offrir une expérience riche et immersive. Chaque écouteur est équipé d’un haut-parleur de 11 mm associé à un diaphragme en céramique pour obtenir un son clair et équilibré. De plus, les Nothing Ear sont compatibles avec les codecs LHDC 5.0 et LDAC pour obtenir un son haute résolution. Et si vous aimez les styles de musique riches en basses, ces écouteurs disposent d’un algorithme capable de les détecter et de les améliorer en temps réel. Et vous avez aussi accès à un égaliseur avancé via l’application Nothing X pour obtenir le son qui vous convient le mieux avec la possibilité de créer des profils sonores personnels.

Et pour profiter au mieux de votre musique, ce modèle dispose également de la réduction de bruit active jusqu’à 45 dB. Celle-ci s’avère 1,8 fois plus efficace que sur les Ear (2). Cerise sur le gâteau, vous avez la possibilité de choisir le mode “Adaptative” pour que la RBA s’ajuste automatiquement en fonction des bruits environnants. Enfin, les Nothing Ear offre une autonomie très confortable de 8,5 heures uniquement avec la batterie des écouteurs et plus de 40 heures avec la batterie du boîtier de protection. Et avec la charge rapide, en seulement 10 minutes, vous obtenez 10 heures de lecture sans RBA.


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