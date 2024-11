Les Nothing Ear (a) font l'objet d'un super deal à saisir sur le site Rakuten. Depuis le vendeur officiel Boulanger, les écouteurs Bluetooth sans fil bénéficient d'une réduction totale de plus de 35 euros grâce à une double remise.

En ce vendredi 15 novembre 2024 uniquement, le site e-commerce Rakuten profite de l'arrivée prochaine du Black Friday pour proposer une réduction de 7 euros pour tout achat supérieur à 59 euros. Parmi les produits high-tech éligibles à l'opération, on peut trouver les Nothing Ear (a).

Disponible dans un coloris noir, la paire d'écouteurs Bluetooth sans fil passe de 99 euros à 62,99 euros par l'intermédiaire de la boutique française Boulanger. La remise de 36 euros se fait grâce à une réduction immédiate de 30 euros et au code BLACK7. Le coupon en question doit être saisi manuellement pendant l'étape de la commande.

Concernant leurs points forts, les Ear (a) de Nothing possèdent des drivers dynamiques de 11 mm, une réduction de bruit intelligente jusqu'à 45 dB, une plage de fréquence de 5000 Hz, un triple microphone et une double connexion Bluetooth.

Compatibles avec les appareils iOS/Android, les écouteurs Nothing Ear (a) fournis avec un étui de recharge sont utilisables pendant une durée maximale de 42,5 heures et possèdent un port de chargement en USB Type-C. Enfin, il est possible d'avoir 10 heures d'autonomie avec 10 minutes de charge.