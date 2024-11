Le Black Friday 2024 approche à grands pas et Amazon a décidé de brader les écouteurs sans fil Nothing Ear. La paire d'écouteurs avec plus de 40 heures d'autonomie fait en effet l'objet d'un bon plan intéressant sur le fameux site e-commerce.

Même si le Black Friday 2024 n'a pas réellement commencé, Amazon propose en ce moment des ventes flash sur une sélection de produits high-tech. Au sein de cette sélection d'articles, le célèbre site e-commerce effectue une jolie réduction sur des écouteurs sans fil signés Nothing.

Disponibles en deux coloris au choix, les Nothing Ear sont affichés à 109 euros au lieu de 149 euros, ce qui correspond à une remise immédiate de 40 euros par rapport au prix conseillé. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués si la livraison à domicile et choisie. Aussi, le produit est éligible au paiement en plusieurs fois.

Considérés comme des écouteurs intra-auriculaires, les Ear de Nothing disposent de drivers dynamiques de 11 mm, d'une réduction de bruit intelligente jusqu'à 45 dB, d'une plage de fréquence de 5 000 Hz, d'un triple microphone, d'une double connexion Bluetooth et d'une autonomie avoisinant les 40 heures d'utilisation. La paire d'écouteurs embarque aussi une étanchéité IP54, divers codecs audio, un port de chargement en USB Type-C et une compatibilité avec Android 5.1 (et version supérieure) et iOS 11 (et modèle ultérieur).