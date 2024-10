Nothing Ear (a) : avec cette belle chute de prix, les écouteurs sont à prix cassé !

Des écouteurs avec réduction de bruit à vie à moins de 73 € ? C’est le bon plan que propose actuellement Amazon avec les Nothing Ear (a) à prix réduit. Normalement en vente à 99 €, les excellents écouteurs Bluetooth voient leur prix chuter pour les Jours Flash Prime. Mais attention, vous n’avez que quelques heures pour en profiter, donc n’attendez pas !

On trouve aujourd’hui des écouteurs sans fil à tous les prix. Mais peu proposent à la fois un son de qualité et la réduction de bruit active pour un petit prix. Du 8 au 9 octobre, Amazon brade de nombreux produits high-tech à l'occasion des Jours Flash Prime, dont les Nothing Ear (a). Normalement en vente à 99 €, vous pouvez les acheter à seulement 72,99€. C’est une excellente affaire pour ces écouteurs efficace.

Sortis cette année, les Nothing Ear (a) ont été conçus pour offrir une qualité sonore et des fonctionnalités très similaires aux AirPods Pro mais pour un prix plus abordable. Tout comme les smartphones Nothing, ces écouteurs adoptent un design très différent de la concurrence. On retrouve ainsi le même aspect transparent qui a fait la renommée de la marque.

Outre ce design très original, les Nothing Ear (a) offrent un son puissant et équilibré. Les basses sont bien marquées, ce qui est rare sur un modèle dans cette gamme de prix. Et plus étonnant encore, ces écouteurs sont dotés d'une réduction de bruit active intelligente particulièrement efficace. Les Ear (a) détectent ainsi les bruits parasites et adaptent le niveau nécessaire pour les compenser.

Les Nothing Ear (a) sont des modèles semi-intra-auriculaire. Vous n’avez donc pas besoin de les enfoncer complètement dans votre conduit auditif. Ils sont par conséquent agréables à porter sans pour autant risquer de les perdre à la moindre secousse. Enfin, pour l’autonomie, vous pouvez écouter vos contenus durant 5h30 avec la réduction de bruit active ou 9h30 sans. Grâce au boitier, vous pouvez avoir jusqu’à 42 heures d’écoute totale.