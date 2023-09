Le fabricant de voitures électriques Nio fait sa première incursion dans le domaine de la téléphonie avec le Nio Phone, un smartphone Android conçu pour séduire au moins la moitié des propriétaires de véhicules de la marque.

Nio est un acteur important de l’industrie automobile en Chine et cherche aussi à se faire une place en Europe. La compagnie a écoulé 150 000 véhicules électriques en 2022, et s’est fixé pour objectif d’en vendre le double cette année. La compagnie lance le Nio Phone, un smartphone conçu pour séduire les clients potentiels grâce à son intégration poussée avec les véhicules de la marque.

Et pour plaire au plus grand nombre, le Nio Phone affiche une fiche technique digne d’un flagship. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2, avec un maximum de 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Il dispose d’un écran OLED LTPO incurvé de 6,81 pouces à 120 Hz, pour une luminosité de pointe de 1800 nits. Pour la batterie, le constructeur annonce une capacité de 5200 mAh et une charge rapide à 66W en filaire et à 50W sans fil, sur le chargeur de voiture dédié.

Nio lance un smartphone dédié à ses voitures électriques

La partie photo du Nio Phone n’est pas laissée au dépourvu, avec trois capteurs de 50 MP chacun. Un capteur Sony IMX766 pour l’ultragrand angle de 15 mm, un Sony IMX707 pour le grand angle, le Sony IMX890 pour le téléobjectif périscopique avec zoom optique 2,8x. Effet de flou, mode Nuit, les fonctionnalités de traitement de l’image par l'IA sont également de la partie.

De l'application Nio Link et ses trente fonctionnalités propres aux voitures de la marque à la surcouche logiciel SkyUI, tout est fait pour faire du Nio Phone un véritable téléphone de voiture. D'ailleurs, dans un entretien accordé à CNBC, William Li, le PDG de la compagnie, ne cache pas ses ambitions : « plus de la moitié des clients de Nio sont aussi des utilisateurs d’iPhone, tandis que l’autre moitié utilise les smartphones Android premium de Huawei et d’autres marques. Ces utilisateurs seront très susceptibles de choisir cette nouvelle forme d’appareil quand ils changeront de téléphone ». Le Nio Phone n’est vendu pour l’instant qu’en Chine, à un tarif oscillant autour des 850 €.