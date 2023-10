Le prix des smartphones Android va s’envoler l’année prochaine à cause des puces en 3 nm

Si vous pensiez déjà que les smartphones Android étaient récemment devenus de plus en plus chers, cette tendance risque de se poursuivre dès l’année prochaine à cause de l’arrivée des puces gravées en 3 nm.

Cela fait plusieurs mois maintenant que tous les indicateurs laissent présager une hausse des prix des smartphones Android l’année prochaine. Les Pixel 8 et 8 Pro, qui seront dévoilés dès demain lors d’une conférence de Google, devraient eux aussi voir leurs tarifs augmenter, et cette tendance pourrait bien perdurer au cours des prochaines années.

La principale cause derrière ces hausses serait l’augmentation significative des coûts de fabrication des smartphones, notamment des processeurs haut de gamme. La nouvelle technologie de gravure en 3 nm semble beaucoup plus onéreuse que les précédentes.

Les processeurs haut de gamme deviennent hors de prix

Plusieurs rapports ont dévoilé ces dernières semaines le nouveau coût exorbitant des « wafers » de puces. Ces plaquettes de silicium sont des morceaux de silicium mince et plat qui servent de base à la fabrication de puces informatiques. Les fabricants utilisent les plaquettes de puces pour créer plusieurs puces individuelles sur une seule plaquette au cours du processus de fabrication des semi-conducteurs.

Alors qu’il fallait auparavant dépenser près de 16 000 dollars pour une plaquette de puces gravées en 5 nm, les constructeurs doivent désormais débourser près de 20 000 dollars pour celles utilisant la nouvelle gravure en 3 nm de TSMC et Samsung. Il s’agit donc d’une augmentation de près de 20%, qui sera évidemment répercutée sur le tarif final du smartphone.

Pour ne rien arranger, le rendement, qui désigne le pourcentage de produits ou de composants qui répondent aux normes de qualité requises et sont jugés utilisables ou acceptables, est beaucoup moins bon sur la technologie de gravure en 3 nm. En d’autres termes, cela signifie qu'il y a moins de puces viables sur une plaque, obligeant les fabricants à en acheter plus, et donc à débourser encore plus d’argent.

Grâce à un accord agressif avec TSMC, Apple avait réussi à ne pas augmenter les tarifs de ses iPhone 15 Pro, qui utilisent pourtant des puces A17 Pro, les premières gravées en 3 nm. Malheureusement, il n’en sera probablement pas de même avec tous les autres fabricants de smartphones Android, qui seront alors contraints d’appliquer des hausses de tarifs pour conserver leurs marges. Les premiers appareils Andorid équipés de puces en 3 nm arriveront dès la fin de l’année 2024.