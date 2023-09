Surface Duo : Microsoft travaille sur un nouveau modèle inspiré du Galaxy Z Flip

Vous pensiez que Microsoft en avait fini avec les smartphones pliants ? Détrompez-vous. Un nouveau brevet tout droit sorti venant de faire surface décrit en effet un nouveau Surface Duo, mais cette fois à clapet, à l’instar des Galaxy Z Flip. Il garderait le même twist que les anciens modèles, à savoir se plier dans les deux sens.

On ne peut pas vraiment dire que les Surface Duo fassent partie des smartphones pliants les plus populaires du marché. Pourtant, si ces derniers n’ont pas révolutionné le genre, ils ont apporté leur lot d’innovation, ne serait-ce que leur capacité à se plier à 360°. Mais la gamme a largement souffert de sa comparaison avec la concurrence, notamment avec les Galaxy Z Fold, à cause de leur système à deux écrans distincts, plutôt qu’une seule dalle capable de se courber.

Depuis, on pensait les Surface Duo laissés à l’abandon par Microsoft, qui n’avait pas daigné offrir un très long support logiciel à ces smartphones. Mais ce serait mal connaître la firme de Redmond qui, en interne, réfléchit visiblement au futur de la gamme. En effet, un brevet présentant un tout nouveau modèle de smartphone pliant est sorti des bureaux de Redmond pour faire récemment surface sur le web, venant ainsi teaser un changement de taille dans la formule.

Microsoft travaille sur un Surface Duo à clapet, comme les Z Flip

En effet, le prochain Surface Duo pourrait bien être un smartphone clapet, à la manière d’un Galaxy Z Flip. Le brevet décrit une charnière un système capable de maintenir en place l’écran une fois ouvert tout en réduisant la pression sur le second une fois refermé. Car oui, il semblerait que Microsoft soit décidé à maintenir le cap et à intégrer deux écrans au lieu d’un sur l’appareil.

Cela signifie également que le smartphone serait lui aussi capable de se plier à 360°, ce qui s’annonce déjà comme un exploit très compliqué à résoudre. Si la technologie a bien évolué depuis, les écrans pliants sont généralement conçus pour se courber dans une seule direction, afin de réduire la pression s’exerçant sur eux et éviter les dégâts. Reste donc à savoir comment Microsoft compte s’y prendre pour résoudre ce problème, si le brevet est un jour amené à être produit.

