Nintendo annonce la fermeture de l’eShop 3DS et Wii U : ce Youtubeur télécharge tous les jeux

Un Youtubeur s’est donné pour mission de télécharger absolument tous les jeux de la Nintendo 3DS et de la Wii U. Personne n'aura plus accès à ces jeux, mais on aura au moins la satisfaction de savoir qu'ils existent toujours, quelque part.

L’annonce de la fermeture des stores de la Nintendo 3DS et de la Wii U est une catastrophe pour l’Histoire du jeu vidéo. Même si la Nintendo Switch offre des capacités vidéoludiques bien supérieures, elle n’est pas rétrocompatible avec les jeux de ses aïeules. Une fois que leur eShop fermera ses portes, leur bibliothèque de jeu disparaîtra à tout jamais.

Après le 27 mars 2023, s’il vous prend une envie de rétrogaming sur votre vieille console portable, vous devrez soit vous contenter de votre propre ludothèque, car tous les autres jeux auront disparu de la circulation. Heureusement, le Youtubeur The Completionist s’est fixé pour mission de sauvegarder le patrimoine vidéoludique de la 3DS et de la Wii U.

Ce Youtubeur passe presque un an à télécharger tous les jeux de la 3DS et la Wii U

The Completionist a ainsi publié une vidéo dans laquelle il détaille comment il est parvenu à acheter et à télécharger l’intégralité des stores des deux consoles. Dans ses propres termes : « j’ai acheté TOUS les jeux disponibles pour la Nintendo 3DS et la Wii U sur le Nintendo eShop avant qu’il ferme. C’était coûteux, cela a pris du temps, mais ça en valait absolument la peine ».

On peut dire que The Completionist était véritablement dévoué à la tâche. Les chiffres de son épopée sont impressionnants. Il aura mis 328 jours à télécharger les 866 jeux Wii U et les 1547 titres pour la 3DS. Cela inclut les jeux DSiWare, les versions de la console virtuelle et les contenus téléchargeables. Toutes consoles confondues, le poids total de l’ensemble des jeux transférés est d’environ 1,5 To. Cette opération n’est évidemment pas gratuite, puisqu’au total, elle aura coûté pas loin de 22 800 $ et 460 cartes Nintendo eShop à The Completionist. Le Youtubeur n’a pas fait cela que pour sa petite personne : il offre tous ces jeux à la Video Game History Foundation.