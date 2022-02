Nintendo fermera définitivement les stores de la Wii U et de la 3DS en mars 2023, c’est officiel

Voilà des mois que l’on attendait l’annonce de la fermeture des eShop de la WiiU et de la 3DS, c’est désormais chose faite. À compter de mars 2023, il ne sera plus possible d’acheter des jeux au format dématérialisé sur ces plateformes. La firme nippone a par ailleurs fait savoir qu’elle ne comptait pas proposer les titres concernés sur la Switch.

Sale époque pour les consoles rétro. Alors que Sony se débarrasse petit à petit de la PS3 et de la PS Vita, Nintendo, de son côté, ne tient pas particulièrement à maintenir en vie sa 3DS et sa Wii US. Si la première a connu un succès respectable, la seconde a été un échec cuisant, bien que Nintendo considère que celui-ci a été « nécessaire ». Qui plus est, la Nintendo Switch battant un à un ses records de vente, ce n’était qu’une question de temps avant que les fans ne disent adieu à leur ancienne console. Aujourd’hui, Nintendo a annoncé la date de mise à mort : mars 2023.

Des rumeurs évoquaient déjà l’année dernière la fermeture des stores digitaux des deux consoles. C’est désormais officiel. À compter du 23 mai 2022, il ne sera plus possible d’utiliser sa carte de crédit sur Wii U et 3DS. Le 29 août 2022, les cartes cadeaux ne fonctionneront plus non plus. Puis, enfin, ce sera au tour des codes de téléchargements d’être inutiles en mars 2023, jusqu’à la suppression pure et simple et des portefeuilles des utilisateurs à la même période.

Nintendo enterre officiellement la Wii U et la 3DS

« Même après fin mars 2023 et à l’avenir, il sera toujours possible de retélécharger des jeux et des DLC, de recevoir des mises à jour logicielles et de profiter du jeu en ligne sur la Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS », rassure Nintendo, qui précise ensuite que les démos et les applications gratuites ne seront plus disponibles après la date butoir. « Cela fait partie du cycle de vie naturel de toute gamme de produits, car ils deviennent moins utilisés par les consommateurs au fil du temps », se résigne l’entreprise.

On pourrait alors croire que les jeux disparus de la Wii U et de la 3DS trouveraient une seconde vie que la Nintendo Switch, ne serait-ce que par l’abonnement Switch Online qui donne accès à une multitude de titres rétros. Mais cela n’est visiblement pas dans les plans de la firme. « Nous n’avons actuellement aucun projet d’offrir du contenu classique par d’autres moyens », répond fermement Nintendo… avant de supprimer la phrase de son site.

