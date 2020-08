Nintendo Switch Pro : voici un premier aperçu des nouveautés

Nintendo confirme qu’une nouvelle Switch est en cours de développement avec plus de mémoire et un nouveau chipset. L’information a été transmise au régulateur américain des télécommunications, la FCC, afin d’obtenir une certification pour les États-Unis. Les changements annoncés semblent plus techniques qu’esthétiques.

L’hiver prochain, Nintendo aura quelques difficultés à vendre des Switch et des Switch Lite. Les deux autres grands fabricants de consoles, Sony et Microsoft, préparent l’arrivée dans les prochains mois de leurs nouvelles consoles, respectivement la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les gamers n’auront donc certainement d’yeux que pour elles. Mais Nintendo prépare une réplique. Les rumeurs l’appellent Switch Pro.

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce sujet dans nos colonnes. Il y a quelques jours, nous rapportions une fuite relayée par plusieurs médias américains, dont The Verge et Bloomberg. Selon ces derniers, Nintendo prépare bien une version Pro de sa console phare. Elle serait compatible 4K et, pour afficher une telle définition, serait équipée d’un nouveau chipset Tegra développé avec Nvidia. Elle introduirait également de nouvelles interactions ludiques.

Nouveau SoC et plus de RAM

Hier, mercredi 26 août, une autre information vient confirmer en partie ces propos. Un document transmis par Nintendo a été publié dans les bases de données de la FCC, le régulateur américain des télécommunications. La lettre est une demande de modification d’une certification accordée à la Switch et explique que plusieurs changements internes sont prévus.

Trois changements plus précisément : le chipset, la RAM et la carte-mère. Nous savions déjà que le SoC serait modernisé. Nous savons maintenant que Nintendo compte augmenter le volume de mémoire vive dans sa nouvelle Switch. En revanche, il semble qu’aucun changement externe ne soit prévu.

Nintendo a trouvé avec la Switch un bon positionnement, calée entre la 3DS et la Wii U. La console est certes moins puissante et moins impressionnante visuellement, mais elle s’emporte partout, elle est dotée d’une connectivité sans fil et elle se veut plus familiale. La Switch est aussi une console que Nintendo améliore avec le temps, comme la Nintendo DS (déclinée en DSi) et la Nintendo 3DS (devenue 3DS XL, 2DS et 2DS XL puis New 3DS). L’année dernière, Nintendo a développé deux versions de la Switch : la Switch Lite, pour remplacer la 3DS, et une Switch améliorée avec davantage d’autonomie.

