Nintendo Switch Pro : la version améliorée de la Switch ne supporterait pas la 4K

Selon les rumeurs, Nintendo prépare une nouvelle version de sa dernière console appelée Switch Pro, mais celle-ci ne serait pas autant améliorée qu’espéré par les fans. Une indiscrétion en provenance de Corée affirme que la console ne supporterait pas la 4K, malgré le développement conjoint d’un nouveau GPU pour le chipset Tegra X1 personnalisé créé avec Nvidia.

Au début du mois de janvier, une première rumeur en provenance de Taïwan affirmait que Nintendo pourrait participer, dans une moindre mesure que la concurrence, au grand renouvellement des consoles de 2020. En effet, aux côtés de la PlayStation 5 de Sony et de la Xbox Series X de Microsoft, une « Switch Pro » pourrait débarquer sur les étals des boutiques.

Ces premières rumeurs affirmaient alors que la Switch Pro serait à la Switch ce que la PS4 Pro est la PS4. Voilà qui promettait, enfin, la prise en charge de la définition 4K ! Une nouvelle indiscrétion, en provenance de Corée, contredit en partie cela et, surtout, vient refroidir l’ardeur des joueurs. En effet, la Switch Pro pourrait n’avoir de « Pro » que le nom.

Un Tegra X1 customisé et encore en développement

Trois informations sont à retenir (mais pas trop non plus) dans cette indiscrétion. La première est que la Switch Pro fonctionnerait sur un Tegra X1 amélioré et customisé par Nvidia et Nintendo. La partie qui serait particulièrement retravaillée est le GPU Volta afin de donner plus de puissance de calcul au Tegra X1. Même si le Tegra X1 est capable de l’afficher, la définition 4K ne serait pas au menu. En revanche, l’amélioration offrirait une meilleure fluidité, notamment quand la console est branchée à une télévision Full HD.

Ensuite, la plate-forme verrait son autonomie améliorée. La source de cette indiscrétion ne rentre pas dans le détail, mais vous pourrez lire chez certains confrères anglo-saxons ou français quelques hypothèses à ce sujet : finesse de gravure améliorée, dalle OLED moins gourmande, batterie plus puissante. Voilà autant de possibilités. Enfin, la fuite coréenne réaffirme que la console devrait sortir au quatrième trimestre 2020, en même temps que les consoles de la concurrence, mais le chipset développé avec Nvidia n’étant pas encore entré en production chez TSMC, il est possible qu’il y ait un retard, ou de faibles volumes au lancement.

