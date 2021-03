Un leaker spécialisé affirme sur WCCFTech que la Nintendo Switch Pro aura droit à une poignée d'exclusivités. Ces jeux vidéo seraient issus de studios tiers – la liste exacte reste un mystère.

Contrairement à ce qu'affirme Nintendo depuis plusieurs mois, le constructeur semble bien préparer une Switch Pro plus puissante que la génération actuelle. Jeudi 4 mars 2021 une fuite nous a permis de découvrir que le projet avait pour nom de code Aula, et que la future console sera dotée d'un écran OLED 7″ et sera compatible 4K lorsque connectée à la télévision.

Et alors qu'on attend encore des infos officielles, que ce soit un changement de ton du côté Nintendo, voire carrément l'annonce d'une date ou d'une période de sortie, de nouvelles infos font surface via le blog WCCFTech. Ce dernier cite un membre du forum ResetERA, “NateDrake” qui est déjà à l'origine de quelques fuites.

Nintendo préparerait une sélection de jeux dédiés à la Switch Pro

NateDrake affirme ainsi avoir confirmation que Nintendo prépare une “poignée” d'exclusivités pour la Switch Pro. Il ne va néanmoins pas jusqu'à en donner le détail, laissant les autres membres du forum y aller de leurs pronostics. “Il y aura bien quelques exclusivités, surtout issues de partenaires tiers de Nintendo”. Et d'ajouter : “elles pourraient ne pas être très nombreuses, mais je connais au moins l'un de ces jeux”.

Reste à savoir ce que l'on entend vraiment par “exclusivités”. De nombreux membres de ResetERA semblent en effet surtout comprendre par “exclusivités Switch Pro” le port de certains titres comme GTA V, RDR2 ou Final Fantasy Remake – sans que ces mêmes jeux soient disponibles sur les autres modèles de Nintendo Switch. Au lieu d'une exclusivité totale telle que sur PS5 – les exclus y sont toutes, pour le coup ,réellement indisponibles sur d'autres plateformes.

Lire également : Nintendo Switch Pro – voici un premier aperçu des nouveautés

Reste qu'il n'est pas impossible que Nintendo prépare aussi quelques vraies exclus, comme par exemple une suite à l'excellent Zelda Breath of the Wild. Mais bien sûr il nous faudra vraisemblablement encore attendre quelques semaines pour en avoir la confirmation.

Source : WCCFTech