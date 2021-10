Nintendo Switch OLED : ne retirez surtout pas le film de protection, vous pourriez briser l’écran !

La Switch OLED apporte son lot de nouveautés par rapport à la console originale, dont notamment, comme son nom l’indique, un nouvel écran OLED en verre. Celui-ci est protégé par un film de protection qu’il ne faut surtout pas retirer.

Sur sa nouvelle Switch OLED, Nintendo a troqué l’ancien écran LCD en plastique des Switch et Switch Lite contre un nouvel écran OLED en verre plus résistant. Ce dernier est d’ailleurs entouré de métal brillant, ce qui ne fait que renforcer l'impression générale de qualité de la machine par rapport à la première génération.

Bien que l’écran soit beaucoup plus résistant que celui du modèle original, Nintendo l’a tout de même recouvert d’un écran de protection intégré qu’il ne faut surtout pas essayer de décoller. En effet, les utilisateurs ne pourront pas directement appuyer sur l’écran en verre, puisque Nintendo a ajouté un « film adhésif anti-éclatement » par-dessus, qu’il déconseille de retirer.

Si vous retirez le film de protection de la Switch OLED, vous pouvez endommager l’écran

Dans le manuel de la Nintendo Switch, Nintendo prévient les utilisateurs qu’il ne faut surtout « pas décoller le film adhésif anti-éclatement de l'écran OLED de la console ». Ces films anti-éclatement sont généralement utilisés pour empêcher le verre de se briser en cas de dommage, en plus d'aider à protéger des rayures. Le retirer pourrait donc bien le faire éclater. Même si l’écran de protection est déjà intégré, cela ne vous empêchera pas de rajouter un écran de protection supplémentaire si vous avez vraiment peur d’abimer votre nouvelle Nintendo Switch OLED.

Cela nous rappelle beaucoup le Galaxy Z Fold original de Samsung, puisque le géant coréen avait également apposé un film de protection qui faisait finalement partie intégrante de l’écran. De nombreux journalistes qui n’avaient pas été mis au courant avaient donc arraché d’une des couches de l’écran du smartphone, et il serait préférable que l’histoire ne se reproduise pas avec la nouvelle console de Nintendo.

L’écran est certes plus coloré, plus lumineux et plus résistant, mais Nintendo n’a pas fait qu’améliorer sa console. En effet, le fabricant coréen a également modifié le design du couvercle du port pour les cartouches. De nombreux utilisateurs ont donc déjà constaté que changer de jeu était beaucoup plus compliqué qu’avant.