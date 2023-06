Super Mario Wonder : le plombier moustachu revient dans un épisode 2D sur Nintendo Switch

A l'occasion d'un nouvelle conférence Nintendo Direct ce 21 juin 2023, le constructeur nippon a annoncé à la surprise générale l'arrivée d'un jeu Mario inédit : Super Mario Bros. Wonder. Et bonne nouvelle pour les nostalgiques, cet épisode sera en 2D !

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a donné rendez-vous à ses fans ce mercredi 21 juin 2023 pour un nouveau Nintendo Direct. L'occasion pour l'éditeur japonais de dévoiler les sorties à venir sur Nintendo Switch.

Ainsi, on a eu le droit à de nouvelles images de gameplay pour Pikmin 4 (tout comme la confirmation d'une démo jouable), une annonce pour l'arrivée de la trilogie Batman Arkham sur Switch sans oublier un nouveau Wario Ware.

Mais ce que l'on retiendra surtout de cette conférence, c'est bien l'annonce surprise d'un tout nouveau Mario ! En effet, le célèbre plombier moustachu va faire son grand retour sur la console hybride de BigN dès le 20 octobre 2023.

A lire également : The Legend of Zelda – aucun film n’est en préparation chez Illumination

Mario revient en 2D dans Super Mario Bros. Wonder

Cet épisode, baptisé Super Mario Bros. Wonder, ne sera pas un opus 3D comme l'était Super Mario Odyssey. Non, Nintendo a décidé de revenir au défilement horizontal classique tout en 2D. Une sorte de retour aux sources pour la licence.

A première vue, on retrouve tous les codes d'un jeu Super Mario Bros : des lignes nettes et épurées, des décors simples mais charmants, des Goombas, des Koopa Troopas et des fleurs de feu pour transformer Mario en pyromane quelques instants.

Mais, le jeu devient subitement plus fou au moment où notre héros ramasse une “Wonder Flower”, une fleur merveilleuse. En ramassant cet item, le monde change diamétralement : les tuyaux se mettent à bouger dans tous les sens, des vaches magiques arrivent en trombe, et Mario débloque des capacités et des transformations inédites.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'il sera visiblement possible de partager l'aventure jusqu'à 4 joueurs sur un même canapé en incarnant Mario, Luigi, Peach, Daisy ou Toad. Et bonne nouvelle, Yoshi est bien de retour ! Il y aura des boss bien entendu, des niveaux chronométrés et une carte du monde pour choisir les stages. C'est tout ce que l'on sait sur ce Super Mario Bros. Wonder pour l'instant, qui pour rappel doit débarquer sur Nintendo Switch dès ce 20 octobre 2023.