Cet émulateur Nintendo Switch pour Android fait déjà tourner le dernier Zelda

Yuzu, le célèbre émulateur Switch sur PC, débarque sur Android. Vous pouvez d’ores et déjà le télécharger en version gratuite et complète. Les développeurs conseillent de jouer avec un smartphone fonctionnant avec processeur Snapdragon haut de gamme, mais un Exynos récent peut également faire l’affaire. Ce lancement fait échos à l’abandon de Skyline, excellent émulateur Switch sur Android. Les développeurs de ce dernier ont été menacés par Nintendo.

L’émulation de console est un sujet « borderline ». Nous ne parlons pas ici de l’utilisation d’un jeu : utiliser la ROM d’un jeu dont on n’est pas le propriétaire est illégal. Point. Nous parlons plutôt ici du développement d’un émulateur. Si vous discutez avec des experts du domaine, vous découvrirez que créer un émulateur est à la limite de la légalité, parce que ce dernier s’appuie souvent sur une technologie propriétaire pour faire tourner les jeux. Jusqu’à quand un émulateur reste-t-il donc légal ? Et à partir de quand ne l’est-il plus ? Est-ce autorisé de jouer avec un émulateur si vous n’êtes pas propriétaire de la console ? Voilà des interrogations dont la réponse légale est assez floue.

Lire aussi – Nintendo force Steam à retirer un célèbre émulateur GameCube et Wii de sa plateforme

Début mai 2023, nous rapportions dans nos colonnes une bien triste nouvelle : la fermeture de Skyline, l’excellent émulateur Nintendo Switch pour Android. Dans un message posté sur la page GitHub du projet, ses créateurs expliquent avoir été menacés légalement. Et que le jeu n’en vaut évidemment pas la chandelle. Ils ne citent pas explicitement Nintendo. Mais la firme japonaise ayant déjà traqué de nombreux acteurs de la scène de l’émulation, depuis les développeurs, jusqu’aux créateurs d’accessoires et de composants, en passant par les sites de distribution de ROM. Il ne fait aucun doute que les avocats de Nintendo ont trouvé les mots pour les forcer à abandonner Skyline (mais vous pouvez toujours télécharger la dernière version sur Github).

Yuzu, l'émulateur Nintendo Switch, arrive sur Android

C’est donc avec une grande surprise que nous apprenons aujourd’hui l’arrivée sur le Play Store de Yuzu. Nous avons déjà évoqué cet émulateur Nintendo Switch dans nos colonnes : il s’agit de l’un des projets les plus avancés sur PC (Windows et Linux), avec d’excellents résultats en termes de compatibilité et de performance. Et vous pouvez désormais le télécharger sur votre smartphone depuis la boutique applicative de Google. Vous découvrirez même deux versions de l’émulateur : une version gratuite et complète ; et une version payante à 5,5 euros qui permet d’accéder à certaines améliorations en avance et aide financièrement les développeurs…

Yuzu fonctionne comme Skyline. L’installation est rapide et facile. Au lancement, vous devez vous munir d’un fichier appelé « prod.keys » grâce auquel l’émulateur est capable d’identifier les jeux. Plus la version de prod.keys est récente, plus vous serez en mesure d’identifier les nouveaux jeux. Pour que l’utilisation soit « légale », vous devez utiliser un fichier en provenance de votre Switch. Cependant, pour l’obtenir, vous devez « hacker » votre console. Et seules les anciennes séries sont compatibles avec cette procédure, la faille ayant été comblée par Nintendo depuis quelques années. Voilà qui est compliqué ! Une fois le fichier prod.keys et les jeux installés dans la mémoire de votre smartphone, vous pouvez lancer Yuzu et lui indiquer où chercher les ressources. Cerise sur le gâteau, l’émulateur fait déjà tourner Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Pas très rapidement, mais quand même !

Sur le site officiel de l’émulateur, les développeurs expliquent que l’expérience est bonne uniquement sur les smartphones haut de gamme et récent (moins de 3 ans). Ils conseillent fortement les smartphones avec un processeur Snapdragon (888, 888+, 8 Gen 1, 8+ Gen 1 ou 8 Gen 2), parce que les drivers des GPU Adreno sont bien mieux optimisés. Avec les autres processeurs, les développeurs proposent d’installer des drivers GPU alternatifs (notamment ceux utilisés avec l’émulateur Citra). Et l’expérience s’avère plutôt bonne avec le Samsung Galaxy S22 (qui tourne avec un Exynos 2200). Si vous essayez l’émulateur, n’hésitez pas à partager votre expérience et votre configuration dans les commentaires.