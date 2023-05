Nintendo force Steam à retirer un célèbre émulateur GameCube et Wii de sa plateforme

Nintendo a récemment envoyé à Valve et à l'équipe de développement de l'émulateur Dolphin une notification de retrait DMCA bloquant la sortie de l'émulateur Dolphin pour GameCube et Wii sur Steam.

Mauvaise nouvelle pour les fans d’émulations, Valve a été contraint de bloquer la sortie de l’un des principaux émulateurs de jeux Nintendo de sa plateforme Steam. Les créateurs de l'émulateur Dolphin, qui allait permettre aux utilisateurs de jouer aux jeux GameCube et Wii, ont annoncé que la sortie prévue de l'émulateur sur Steam était désormais reportée pour une durée indéterminée.

Nintendo aurait déposé un avis de retrait DMCA auprès du propriétaire de Steam, Valve, contre la page de Dolphin sur la plateforme, et cette page a donc maintenant été supprimée. « C'est avec beaucoup de déception que nous devons annoncer que la sortie de Dolphin sur Steam a été indéfiniment reportée. Valve nous a informés que Nintendo avait émis une ordonnance de cessation et d'abstention citant le DMCA contre la page Steam de Dolphin, et a retiré Dolphin de Steam jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Nous sommes en train d'étudier nos options et nous aurons une réponse plus détaillée dans un futur proche », peut-on lire dans l’annonce des développeurs.

Nintendo part à la chasse aux émulateurs

Nintendo a envoyé à Valve un avis de retrait DMCA à transmettre à l'équipe de développement Dolphin, qui déclare que l'émulateur Dolphin viole les droits de Nintendo conformément à la disposition de la DCMA relative à l'anti-contournement. Selon Nintendo, le fonctionnement de l'émulateur implique qu'il utilise certaines clés cryptographiques sans l'autorisation de Nintendo.

Bien que l'émulation soit en soi légale, le fait de fournir aux utilisateurs des moyens de contourner les protections des ROM de jeux individuels pourrait potentiellement violer les droits de propriété intellectuelle de Nintendo. C'est une question qui devrait être réglée devant les tribunaux, mais on assiste souvent à un grand déséquilibre entre les grandes entreprises et les petits développeurs.

Ce n’est pas la première fois que Nintendo s’attaque de la sorte à des émulateurs. Il y a quelques jours, alors que Zelda Tears of the Kingdom avait fuité juste avant sa sortie, Nintendo s’en prenait à d’autres développeurs. Skyline, l’extraordinaire émulateur Nintendo Switch sur Android, avait été contraint de fermer ses portes.