L’émulateur Yuzu fait tourner les jeux Nintendo Switch en 8K sur votre PC

L’émulation de la Nintendo Switch n’en finit plus de repousser les limites. Alors que le modèle 4K n’est qu’une lointaine rumeur, le logiciel Yuzu parvient déjà à faire tourner les jeux en 8 K. Avec seulement deux titres incompatibles, il devient presque inutile d’acheter la console…

À peine quelques jours après sa sortie, la Nintendo Switch OLED est déjà en rupture de stock. Pour les joueurs qui ne souhaitent pas attendre la fin de la pénurie et qui, par-dessus le marché, ne possède pas non plus de Switch standard ou Lite, il existe une solution alternative : l’émulation. Le plus souvent illégale, celle-ci est également limitée par la configuration du PC de son utilisateur. Pourtant, elle permet déjà des prouesses impressionnantes.

Yuzu, l’un des plus renommés dans sa catégorie, va probablement voir sa cote de popularité grimper en flèche dans les prochains jours. En effet, les développeurs ont déployé une nouvelle mise à jour de taille ce week-end. Cette dernière intègre une fonctionnalité intitulée Resolution Scaler qui, comme son nom l’indique, agit sur la résolution des jeux. Et pas de n’importe quelle manière : l’émulateur peut désormais faire tourner des titres Switch en 8 K.

Jouer en 8K à des jeux Nintendo Switch, c’est possible

Il s’agit donc d’un bond en avant considérable pour la console portable qui ne propose que du 720 p ou 900 p. D’autant que si la Switch 4K fait parler d’elle, elle n’est pour le moment qu’une lointaine rumeur dont on pourrait ne jamais voir la couleur. Il y a fort à parier que les utilisateurs soient de plus en plus nombreux, malgré les répercussions qui planent au-dessus de leur tête.

Il faut dire que le milieuse développe de plus en plus. La Switch est la seule console de cette génération à être émulée, et les choses vont à une vitesse folle. 3 jours après sa sortie, Metroid Dread était déjà disponible au téléchargement pirate. Une situation qui risque fort de ne pas plaire à Nintendo qui vient à peine lancer sa Switch OLED, et qui est bien connu pour faire la guerre aux copies illégales de ses jeux.

À l’heure actuelle, seuls deux jeux sont incompatibles avec Yuzu, à savoir Crash Bandicoot 4 et Paper Mario The Origami King. L’émulateur a donc un énorme potentiel. On vous conseille bien sûr de vous procurer une version légale du jeu que vous souhaitez émuler avant de l’utiliser.