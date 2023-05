Zelda Tears of the Kingdom : comment obtenir l’équipement légendaire de Link ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un jeu incroyablement vaste. Peut-être cherchez-vous encore certains objets bien cachés qui feront vibrer votre cœur de fan de la licence ? Phonandroid vous propose de vous révéler comment débloquer les éléments les plus mythiques de l’équipement de Link !

Vous avez passé des dizaines d’heures à arpenter les terres d’Hyrule de Zelda Tears of the Kingdom, mais aussi ses cieux magnifiques et ses souterrains effrayants, et vous aimeriez revivre l’aventure façon Ocarina of Time ou Twilight Princess ? Avouez-le, même si les tenues et les armes que peut trouver Link ont du style, rien ne vaut sa bonne vieille tunique verte, ni son épée de légende et son bouclier hylien. Il en va de même pour les montures : beaucoup de chevaux sont à votre disposition, mais aucun n’a la prestance de la célèbre Épona, la jument qui accompagne le héros dans ses aventures depuis la Nintendo 64. Chez Phonandroid, nous vous proposons de vous expliquer comment reconstituer l’équipement légendaire de Link dans ce nouveau volet

Mauvaise nouvelle : Épona n’est pas trouvable à l’état sauvage dans Tears of the Kingdom. Elle n’est pas non plus proposée comme récompense au terme d’une quête du jeu. Il vous faudra soit l’obtenir en utilisant une des figurines amiibo qui permettent de la débloquer (Link adulte de la série Super Smash Bros, Link de Ocarina of Time ou de Twilight Princessa), soit si vous disposez sur votre Nintendo Switch d’une sauvegarde de Breath of the Wild où elle était enregistrée à un relais. En effet, Tears of the Kingdom vérifiera au lancement la présence d’une sauvegarde de l’opus précédent, et vous pourrez importer tous les chevaux que vous aviez laissés au relais dans votre partie sur cet épisode ! En attendant, si vous n’avez ni amiibo ni sauvegarde de Breath of the Wild, il n’est pas possible de récupérer Épona…

En fonction de l’épisode auquel vous êtes le plus attaché, la tunique verte mythique de Link différera quelque peu entre les six à votre disposition dans Tears of the Kingdom. Toutefois, si vous voulez la jouer “roleplay” et que votre attirail soit cohérent avec l’utilisation d’Épona, du bouclier hylien et de l’épée de légende, vous devrez chercher à débloquer la tenue du Temps (Ocarina of Time) ou du Crépuscule (Twilight Princess). Pour cela, il vous faudra à chaque fois débloquer trois éléments de tenue : les chausses (un ensemble comprenant pantalon et bottes), la tunique et la coiffe (le fameux bonnet vert). S’il est possible de les obtenir en utilisant les amiibo de Link tirés des jeux concernés, cela prend pas mal de temps, et vous ne pourrez pas les déverrouiller rapidement puisque les amiibo ne peuvent être utilisés qu’une fois par jour dans le jeu.

En revanche, contrairement à Breath of the Wild où seuls les amiibo permettaient d’obtenir les tenues mythiques du glorieux passé de Link, il est possible de débloquer ces dernières dans Tears of the Kingdom sans avoir recours à ces figurines ! Pour cela, vous devez passer du temps dans les profondeurs de l’abîme, où se trouvent des statues mystérieuses et des petites flammes bleues par centaines, appelées esprits. Si vous parlez à la statue située dans la tour du fort de guet et lui remettez 100 esprits, elle vous indiquera la position de ses “frères” présents dans l’immense carte souterraine.

Auprès de ces derniers, moyennant là encore une somme importante (400 esprits par élément), vous pourrez faire l’acquisition des éléments de tenue tant convoités.

Symbole absolu du héros légendaire, le bouclier d’Hylia (ou bouclier hylien) est le plus célèbre de tous les protecteurs brandis par Link pour parer les attaques ennemies dans ses aventures. Dans Tears of the Kingdom, il se cache dans la même zone que Breath of the Wild, à savoir dans les sous-sols du château d’Hyrule, ce qui n’est pas surprenant vu que Link le perd durant l’introduction du jeu. Bonne nouvelle, ce bouclier est très facile à obtenir, et vous n’aurez pas besoin d’accéder au château qui lévite au-dessus du cratère béant. Il vous suffit en effet de rallier l’embarcadère au nord, où une grotte permettait d’accéder à l’intérieur du château ainsi qu’à un sanctuaire caché dans Breath of the Wild.

S’il est plus simple encore d’atteindre cet endroit depuis le château une fois que vous y aurez accédé, en vous laissant survoler les lieux jusqu’à repérer la grotte en question, vous pouvez également le faire depuis la berge en face, à condition quand même d’avoir assez d’endurance pour traverser. Si vous voulez vraiment y arriver par les airs, en ralliant donc ce bâtiment impressionnant qui flotte dans le ciel, il vous faudra vous rendre à la tour du fort de guet et, une fois propulsé dans les airs, flotter en direction du château (ce qui est quasiment infaisable sans le pouvoir Rafale de Babil, combiné à deux cercles d’endurance complets et/ou un remède enduro).

Une fois dans ladite grotte, progressez jusqu’à atteindre l’embarcadère souterrain : vous devez atteindre la zone en hauteur en face de Link sur notre capture d’écran, où se trouvent quatre torches et un brasero au milieu. Plutôt que d’emprunter les escaliers et la passerelle sur votre gauche, vous conseillons de passer par en bas et d’escalader la paroi rocheuse pour éviter une rencontre désagréable, surtout si vous manquez d’équipement.

Allumez ensuite le brasero avec une flèche de feu (utilisez un fruit de feu sur votre arc avec l’Amalgame) et vous ferez apparaître un coffre dans le sol, qui contient le précieux bouclier de légende.

Contrairement à Breath of the Wild, les enjeux concernant l’épée de légende vous sont immédiatement présentés dès l’introduction de Tears of the Kingdom, puisqu’elle est brisée et que Link en perd l’usage. On a donc fatalement très envie de la récupérer. Heureusement, il est possible de l’obtenir assez tôt, et vous n’aurez besoin “que” d’augmenter votre endurance pour vous en emparer. Là où il fallait 13 cœurs dans Breath of the Wild pour l’arracher de sa stèle de la forêt Korogu, vous aurez ici besoin de deux cercles d’endurance complets pour pour la tirer sans épuiser Link. Or, il est bien moins long de monter votre endurance à ce niveau que d’atteindre 13 cœurs : compléter quatre sanctuaires vous permet de choisir entre un cœur et un fragment d'endurance, et il ne faut que 5 fragments pour compléter un cercle. En gros, terminer 20 sanctuaires et vous focaliser exclusivement sur l’endurance, comme vous l’expliquons dans notre guide pour bien débuter, vous permettra de bénéficier de la quantité requise.

Encore faut-il localiser l’épée en question. Celle-ci ne se trouve pas dans une forêt mystérieuse, mais… sur le dos du grand dragon blanc que vous verrez dès votre arrivée dans l’île céleste du prélude. Évidemment, ce n’est pas dès le début du jeu que vous pourrez l’atteindre, et de toute manière, vous le croiserez à plusieurs reprises durant l’aventure, aussi bien dans les cieux que dans les profondeurs. Soyez donc attentif aux dragons que vous verrez voler autour de vous, et tirez profit des tours que vous aurez débloquées pour vous élever assez haut et flotter vers le dragon blanc. Vu que vous aurez deux cercles d’endurance remplis, cela devrait vous faciliter les choses pour l’atteindre (et disposer du pouvoir Rafale de Babil est un bonus non négligeable).

Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour réunir l’équipement légendaire de Link dans son intégralité ! N’hésitez pas à nous faire part de vos conseils si vous avez trouvé d’autres techniques pour débloquer ces éléments dans Tears of the Kingdom.