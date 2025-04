Nintendo Switch 2 : From Software dévoile The Duskbloods, un RPG exclusif à la console

Lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2, From Software a surpris les fans en annonçant un tout nouveau jeu : The Duskbloods. Ce RPG, exclusif à la prochaine console de Nintendo, sera disponible en 2026 et promet de renouer avec le style exigeant qui a fait la renommée du studio.

From Software arrivera sur la nouvelle Switch 2 avec un titre exclusif : The Duskbloods. Ce dernier plonge les joueurs dans un univers gothique centré sur des créatures mystérieuses, vraisemblablement des vampires. Bien que les détails soient encore maigres, les premières images révèlent une esthétique proche de Bloodborne, l’un des classiques de From Software. On peut s’attendre à des combats intenses et techniques, une marque de fabrique du studio, ainsi qu’à un monde immersif soigneusement construit.

Mais ce n’est pas tout. From Software semble avoir introduit de nouvelles capacités pour les personnages, offrant une touche de fraîcheur à un gameplay qui reste fidèle à l’essence des « Soulsborne ». Les influences steampunk et même des éléments plus inattendus, comme la possibilité de se transformer en dinosaures, ajoutent des mécaniques de gameplay intéressantes.

La Switch 2 a déjà droit à des exclusivités

Le choix de réserver The Duskbloods à la Switch 2 marque un tournant stratégique, non seulement pour From Software, mais aussi pour Nintendo. En s’associant avec un développeur de renom, Nintendo montre sa volonté de proposer des titres ambitieux et variés pour démontrer les capacités techniques de sa nouvelle console, qui sortira le 5 juin 2025.

En parallèle, les fans de From Software pourront aussi découvrir Elden Ring Nightreign, prévu sur la Switch 2 plus tard cette année. Ce spin-off devrait maintenir l’engouement autour du studio en attendant la sortie de leur prochain grand projet.

L’annonce de The Duskbloods vient renforcer l’attrait de cette Nintendo Switch 2, même si son prix, fixé à 469,99 euros en France, pourrait en décourager plus d’un. Les amateurs de défis difficiles et de récits riches devront cependant patienter jusqu’en 2026 pour explorer ce mystérieux univers. Pour l’instant, les détails sont limités, mais l’annonce a déjà suscité une grande curiosité au sein de la communauté. Vous pouvez déjà voir ou revoir la bande-annonce ci-dessous.