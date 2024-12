Nintendo Switch 2 : une nouvelle version de Zelda Breath of the Wild pour accompagner la console ?

La Nintendo Switch 2 devrait permettre de jouer à des versions améliorées de plusieurs titres, dont The Legend of Zelda: Breath of the Wild et deux jeux multijoueurs importants.

La Nintendo Switch 2 devrait profiter de nouveaux jeux, peut-être exclusifs, au lancement. Mais pour convaincre les très nombreux joueurs de la Switch originale de passer à la génération suivante, Big N préparerait aussi des mises à jour pour optimiser certains jeux phares sur la nouvelle console.

D'après Samus Hunter, qui a récemment vu juste concernant la sortie de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Switch en 2025, Nintendo aurait “construit un système pour permettre ce type de patchs next gen”. On peut donc s'attendre à voir de nombreux jeux Switch débarquer dans une meilleure version sur Switch 2. Selon le leaker, ce serait notamment le cas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Des jeux Switch optimisés pour la Switch 2 avec des mises à jour

L'insider fait également savoir que deux titres multijoueurs de la Switch bénéficieront d'un patch next gen pour la Switch 2. Ils pourraient aussi recevoir des mises à jour de contenu et “de nouvelles fonctionnalités liées aux nouveaux services de la console”. Il explique que la suite directe de ces deux jeux ne sera pas disponible avant la fin de 2026, d'où le choix de continuer le support. Il ne cite pas de noms, mais il pourrait s'agir de Mario Kart 8 Deluxe et de Splatoon 3. Animal Crossing ou Pokémon sont aussi des possibilités.

On ne sait pas ce que ces patchs next gen vont apporter aux jeux ainsi optimisés. Il pourrait s'agir d'une amélioration des graphismes, du framerate, voire des deux. A priori, il ne s'agit pas de versions remastérisées et l'on peut donc espérer que ces mises à jour soient proposées gratuitement aux joueurs qui possèdent déjà les jeux, et qui pourraient donc en profiter directement sur la Switch 2.

D'après le créateur Mike Odyssey, Nintendo va annoncer ces patchs next gen dans sa bande-annonce de présentation de la Switch 2, qui insistera aussi sur la taille de l'écran, les nouveaux Joy-Cons et le nouveau dock. La Switch 2 serait officialisée en janvier 2025.