Nintendo vient d’annoncer une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de ses anciennes consoles : les services en lignes de la Wii U et ceux de la 3DS vont définitivement fermer leurs portes d’ici quelques mois seulement.

Nintendo, l'entreprise japonaise de jeux vidéo, a révélé la date et l'heure à laquelle elle arrêtera les services en ligne pour ses consoles 3DS et Wii U. C’est le 9 avril prochain à une heure du matin, heure française, que Nintendo éteindra les serveurs.

Les services en ligne comprennent le jeu en ligne, les classements et d'autres données pour les jeux qui utilisent le Nintendo Network ID, qui est le système de compte pour la 3DS et la Wii U. Les services en ligne comprennent également l'eShop, la boutique numérique pour acheter et télécharger des jeux et d'autres contenus.

Les joueurs vont devoir transférer leurs comptes

Nintendo a averti les utilisateurs que s'ils ont un solde eShop inutilisé lié à leur Nintendo Network ID, ils doivent le transférer vers un compte Nintendo avant le 12 mars, à 7 heures. Pour rappel, il s'agit du système de compte de la Nintendo Switch. Les utilisateurs peuvent utiliser leur solde eShop pour acheter des articles pour la Switch, ou pour d'autres services Nintendo. La bonne nouvelle, c’est que les utilisateurs peuvent toujours créer un compte Nintendo et le lier à leur identifiant Nintendo Network, même s'ils n'ont pas de Switch.

Nintendo a annoncé la fermeture du service en ligne il y a quelques mois, expliquant que cela faisait partie de son plan pour se concentrer sur la Switch et ses futurs produits. Nintendo a déclaré que même après la fermeture du service en ligne, les utilisateurs seront toujours en mesure de télécharger des mises à jour et de télécharger à nouveau les logiciels achetés et le contenu téléchargeable de l'eShop, et cela pour encore quelque temps. Cependant, les utilisateurs ne pourront donc plus jouer en ligne ou accéder à la plupart des fonctions en ligne pour leurs jeux 3DS et Wii U. D’ailleurs, Nintendo a déjà commencé à couper les accès dans certaines régions.

Nintendo a également précisé que certaines fonctionnalités de la 3DS et de la Wii U seraient maintenues, comme StreetPass, la Banque Pokémon et le Poké Transporter, qui permettent d'échanger des données et de transférer des Pokémon d'un jeu à l'autre. En revanche, certaines fonctionnalités disparaissent définitivement, comme les services SpotPass et le Nintendo Badge Arcade, qui permettent de recevoir des mises à jour et de collectionner des badges.