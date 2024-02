Nintendo Switch 2 : on en sait peut-être plus sur le stockage de la future console

Alors que la Switch 2 ne devrait pas arriver avant plusieurs mois, Samsung vient peut-être d’en dire plus concernant le stockage de la prochaine console hybride de Nintendo. Voici ce que l’on sait.

Les fans de Nintendo attendent avec impatience l'annonce de la Switch 2, qui semble désormais reportée à 2025, et plus précisément au mois de mars 2025. L'une des principales caractéristiques qui suscitent la curiosité des joueurs est la solution de stockage que Nintendo adoptera pour le nouvel appareil.

La Switch actuelle prend en charge les cartes microSD avec une vitesse de transfert de 60 Mo/s, mais cela pourrait ne pas suffire pour gérer les jeux plus exigeants que Nintendo pourrait vouloir proposer sur la Switch 2. Le choix évident serait d'utiliser le même type de disques SSD que ceux qui alimentent les consoles de nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X, mais Nintendo pourrait avoir opté pour une autre option.

Samsung pourrait fournir le stockage de la prochaine Nintendo Switch 2

Samsung vient de présenter une nouvelle solution de stockage : des cartes microSD SD Express. Ces cartes, qui seront disponibles en 256 Go et 1 To, offrent une vitesse de transfert impressionnante de 800 Mo/s, soit plus de 10 fois plus rapide que les cartes microSD de la Switch actuelle.

Si les internautes se sont enflammés autour de cette nouvelle, c’est parce que Samsung affirme que ces cartes sont les premières du genre dans l'industrie et qu'elles ont été développées en collaboration avec un client qui a demandé un produit personnalisé. Alors qui est ce client mystérieux ? Samsung n'a pas révélé son identité, mais certains spéculent qu'il pourrait s'agir de Nintendo, car la Switch 2 semble être le candidat parfait pour ces cartes.

Les cartes microSD SD Express pourraient améliorer considérablement les performances et les temps de chargement de la Switch 2, tout en conservant un format compact et peu gourmand en énergie. La vitesse de 800 Mo/s n'égalera peut-être pas celle de 5 500 Mo/s du SSD de la PS5, mais elle pourrait être suffisante pour le niveau attendu de graphisme et de gameplay de la Switch 2, qui devrait être équivalent à la PS4. Bien sûr, tout ceci n'est que spéculation jusqu'à ce que Nintendo dévoile officiellement la Switch 2.