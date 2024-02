La Nintendo Switch 2 pourrait sortir en mars 2025, ça se précise

Selon un nouveau rapport, Nintendo prévoirait désormais de lancer sa prochaine console en mars 2025. Cela corrobore avec les récentes fuites annonçant que la successeuse de la Switch sortirait uniquement l’année prochaine afin de s’assurer une ludothèque assez conséquente au moment de la sortie.

Ces dernières semaines, la console que l’on appelle de Nintendo Switch 2, faute de meilleur nom, fait beaucoup parler d’elle. Et pour cause : alors que le consensus voulait que celle-ci sorte cette année, plusieurs sources se sont mises d’accord pour affirmer qu’il faudra plutôt attendre l’année prochaine. Raison évoquée : le géant japonais attendrait qu’assez de jeux soient disponibles pour le lancement de la console. Une crainte plutôt compréhensible, sachant que la Switch première du nom a été lancée au côté de Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey.

Pour l’heure, impossible de savoir si Nintendo prévoit un line-up de sortie aussi solide pour sa prochaine console, bien que plusieurs développeurs déclarent déjà travailler sur des jeux pour cette dernière. En revanche, la fenêtre de sortie semble se préciser grâce à un récent rapport du média japonais Nikkei. Selon ce dernier, on peut s’attendre à un lancement dès le mois de mars 2025. Une information confirmée notamment par Video Game Chronicles et Eurogamer, deux sources qui se sont jusque là montrées fiables en ce qui concerne la Nintendo Switch 2.

Nintendo prévoit de lancer sa Switch 2 en mars 2025

Nikkei explique ainsi que « la priorité est de s’assurer de disposer d’un inventaire initial conséquent de la console successeuse ainsi que de la gamme de logiciels au moment du lancement ». Ainsi, comme il a été évoqué jusqu’à maintenant, il n’est donc pas uniquement question de ludothèque pour justifier le report de la Switch, prévue initialement pour 2024. Nintendo souhaite également éviter une pénurie au lancement en produisant massivement avant la date fatidique.

Aussi, Nikkei déclare qu’une sortie en mars 2025 n’est pas assurée et que Nintendo pourrait de nouveau reporter le lancement pour s’assurer que les conditions citées plus haut soient respectées. Du reste, le média reconfirme ce qui a déjà été évoqué à propos de la console, à commencer par le fait que celle-ci reprendra le concept hybride de la Switch tout en améliorant ses performances, le tout avec un écran plus grand.

Source : Nikkei