La Switch 2 est prête depuis des années, mais Nintendo a une bonne raison d’attendre pour la sortir

Dans sa dernière vidéo, le leaker Moore’s Law is Dead revient sur les précédentes fuites concernant le hardware de la Nintendo Switch 2. Selon lui, ces informations, qui datent de plusieurs années, sont toujours d’actualité, le géant japonais n’ayant pas choisi de l’actualiser malgré le report de la sortie. Une stratégie qui n’est pas aussi risquée qu’elle en a l’air.

Si vous avez l’impression que la Nintendo Switch 2 fait parler d’elle depuis des années, vous avez bien raison. À vrai dire, les rumeurs à son propos remontent à l’époque où l’on pensait que le constructeur japonais préparait en secret une Switch Pro, qui s’est finalement révélée être la Switch OLED, sans amélioration de son hardware en dehors de l’écran. Pourtant, des bruits couloirs persistants clamaient déjà que la console serait propulsée par un SoC fabriqué par Nvidia, le T239.

Qu’en est-il aujourd’hui, des années plus tard ? La réponse nous vient du leaker Moore’s Law is Dead, qui a pu contacter trois sources chez Nvidia pour revenir sur ces informations. Or, justement, il semblerait que rien n’ait changé à ce niveau-là chez Nintendo. Selon le leaker, la partie hardware de la Switch est prête « depuis très longtemps », et qu’il ne reste plus qu’à choisir une date de sortie pour la console. Mais alors, pourquoi le constructeur prend-il autant son temps ?

La Nintendo Switch 2 sortirait avec un processeur vieux de plusieurs années

En effet, à l’heure où sont écrites ces lignes, la Nintendo Switch 2 est attendue pour le mois de mars 2025, alors qu’elle devait initialement sortir fin 2024. Aussi, la question de la robustesse du processeur T239 se pose, puisque les sources de Moore’s Law is Dead s’accorde pour dire qu’il s’agit toujours de la puce que l’on retrouvera dans la console. De plus, l’une des sources affirme que Nintendo avait la possibilité de choisir une puce plus récente, voire même une puce provenant de chez AMD, comme l’ont fait PlayStation et Xbox. Ceci étant dit, plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision de Nintendo.

Premièrement, l’une des sources précise que le T239 viendra avec un nœud Samsung de 8 nm, soit l’un des plus abordables du marché à l’heure actuelle. « On ne s’attend pas à ce qu’il soit aussi compétitif d’un point de vue de la capacité que les nœuds plus modernes au cours des prochaines années », ajoute Moore’s Law is Dead. Ce choix permettrait donc à Nintendo de maintenant un prix relativement bas tout en s’assurant des performances supérieures à la première Switch. C’est d’ailleurs probablement pour cela que Nintendo compte rester sur l’architecture Ampere (celle des RTX 3000) plutôt que sur l’architecture Lovelace (celle des RTX 4000).

Par ailleurs, une des sources note que le processeur choisi par Nintendo lui donne accès à plusieurs options en matière de RAM LPDDR5, à savoir 8 Go, 12 Go et 16 Go. Pour le moment, on ne sait pas pour laquelle de ces trois options le constructeur japonais a opté. Bien évidemment, cette décision aura une incidence sur le prix final de la console. Enfin, Moore’s Law is Dead explique que Nintendo a certainement décidé de repousser la sortie de la Switch 2 afin d’écouler les stocks de la génération actuelle avec le lancement de sa petite sœur.

Vous l’aurez compris, c’est donc avant tout pour maintenir son avantage concurrentiel sur le prix de sa console que Nintendo ne va probablement pas mettre à jour le hardware de sa console, que l’on connaît depuis 2021. En outre, Moore’s Law is Dead estime que la Switch 2 pourrait être commercialisé entre 349 et 499 dollars.

Reste la question de la puissance. La Switch 2 sera-t-elle obsolète dès sa sortie ? Pas forcément. Premièrement, Nintendo va continuer à sortir ses exclusivités sur la console, qui seront de fait optimisées pour cette dernière. De plus, grâce à ses 8 cœurs CPU A78C et au GPU GA10F évoqués dans une précédente fuite, on s’attend à ce que la Switch 2 soit plus puissante que le Steam Deck. Ajoutons à cela le DLSS de Nvidia qui devrait être compatible avec la console, les joueurs n’ont probablement pas de souci à se faire sur les performances de cette dernière — du moins dans ses premières années.