Nintendo Switch 2 : de nombreux jeux sont déjà en développement sur la console

Les indices s’enchaînent pour pointer vers une sortie en 2024 de la Nintendo Switch 2. Le dernier en date est un sondage mené par la GDC, qui demande aux développeurs sur quelle plateforme leur prochain sortira. Sur les milliers de personnes interrogées, 8 % admettent travailler sur un jeu pour Nintendo Switch 2.

Rarement la sortie d’une console aura été à la fois aussi certaine et autant entourée de mystères. On ne compte plus le nombre de fuites autour de la Nintendo Switch 2, tantôt qui promettent des performances jamais vues sur une console portable, tantôt qui annoncent déjà que les joueurs seront déçus. Personne ne semble se mettre d’accord sur la question, si ce n’est sur un point en particulier : le lancement aura très probablement lieu en 2024.

De nombreux indices pointent désormais dans cette direction, à commencer par le cycle de vie de la Nintendo Switch actuelle qui se dirige doucement par sa fin. Outre les nombreuses fuites à son sujet, on peut également compter sur les déclarations officielles des développeurs, qui ne se cachent plus de travailler sur des projets qui sortiront sur la prochaine console de Nintendo.

Les développeurs travaillent déjà sur des jeux pour Nintendo Switch 2

Dans un récent sondage publié par la Game Developer's Conference (GDC), plus de 3000 développeurs ont répondu à une question leur demandant sur quelle plateforme va sortir leur prochain jeu. Ils sont 240, soit 8 %, à avoir répondu la prochaine console de Nintendo. On notera d’ailleurs qu’il n’est pas ici question de Nintendo Switch 2, mais de « successeur de la Nintendo Switch ».

Malgré tous les efforts de Nintendo pour cacher l’évidence, nous savons déjà que les développeurs ont pu mettre la main sur sa prochaine console. Lors de la Gamescom 2023, le constructeur japonais a en effet effectué une démonstration de sa machine, faisant tourner une version améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nous savons également que des devkits ont déjà été envoyé aux studios. Les joueurs n’attendent désormais plus qu’une annonce officielle pour confirmer ce que tout le monde se dit déjà à demi-mot.