Nintendo : un célèbre émulateur Wii et GameCube arrive sur Steam d’ici quelques mois seulement

Bonne nouvelle pour les fans de jeux rétro, Dolphin, un émulateur de renom pour les consoles GameCube et Nintendo Switch devrait arriver sur la plateforme Steam dès cette année.

Alors que les stores des Nintendo 3DS et Wii U viennent de fermer leurs portes, les fans les plus nostalgiques peuvent toujours se tourner vers les émulateurs pour jouer à leurs titres favoris. L’un des plus célèbres d’entre eux, Dolphin Emulateur, s’apprête d’ailleurs à faire son arrivée sur Steam, la plateforme de Valve.

Une page dédiée est déjà active, et annonce un lancement au second trimestre 2023, sans plus de précision. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle devrait ravir les amateurs de jeux rétro, et en particulier ceux qui apprécient les titres sortis sur Wii et GameCube.

Steam va accueillir un nouvel émulateur Nintendo

L'émulateur Dolphin GameCube et Wii offre diverses améliorations, notamment les sauvegardes, le netplay, ainsi qu'une définition améliorée. En outre, Dolphin prend en charge les écrans 4K, les manettes modernes et bien plus encore. L'émulateur est open source et sera disponible gratuitement en accès anticipé sur Steam au trimestre prochain (entre avril et juin).

La mauvaise nouvelle, c’est qu’il est également noté que « cette application n'est pas livrée avec des jeux » et nécessite que vous « possédiez une copie originale de tout jeu que vous souhaitez utiliser avec Dolphin ».

En plus d’être disponible sur la version PC de Steam, l’émulateur devrait également prendre en charge le Steam Deck, la console portable de Valve. « C'est mon projet préféré depuis un petit moment, alors je suis très heureux de pouvoir enfin le montrer », écrit OatMealDome, le créateur de l’émulateur, sur Twitter. D’ailleurs, on sait qu’une nouvelle version n’arrivera pas avant plusieurs années, au grand dam des gamers qui espéraient jouer aux derniers AAA en qualité maximale pendant leurs déplacements.

Il reste maintenant à voir comment fonctionnera la version Steam de l’émulateur par rapport à la version actuelle. Les utilisateurs pourront vraisemblablement opter pour des versions de développement, s’ils veulent essayer les nouvelles fonctionnalités avant tout le monde. La dernière version stable date d’il y a plusieurs années maintenant.