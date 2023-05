Nintendo s’attaque aux émulateurs Switch après la fuite de Zelda Tears of the Kingdom

Alors que certains joueurs ne jurent que par les émulateurs, Nintendo a décidé de taper du poing sur la table et d’émettre des avis de retrait DMCA à l’encontre des développeurs après une fuite massive de Zelda Tears of the Kingdom.

Il y a quelques jours, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a totalement fuité en ligne. Beaucoup d’internautes avaient déjà eu accès au titre via des ROM piratées, et s’en étaient donné à cœur joie pour partager leurs sessions de jeu sur les réseaux sociaux. Nintendo a d'abord riposté à coup de droits d’auteur sur les captures d’écran, les lives ou encore des serveurs Discord entiers hébergeant des liens vers des versions piratées du jeu. Néanmoins, le géant nippon ne s’est finalement pas arrêté là.

La société semble passer à l'offensive en s'attaquant à certains émulateurs. Ceux-ci sont souvent considérés comme des outils importants pour préserver certains jeux. Cependant, lorsqu'un nouveau titre fait l'objet d'une fuite avant sa sortie prévue, les émulateurs peuvent être utilisés comme une alternative pour essayer le jeu à l'avance. Pour une entreprise aussi opposée aux fuites que Nintendo, de tels produits ne peuvent pas exister.

Lire également – Zelda Breath of The Wild : Nintendo déclare la guerre au créateur du mode multijoueur

Nintendo fait tomber un célèbre émulateur Switch

Skyline, un émulateur qui faisait tourner les jeux Nintendo Switch sur Android, vient malheureusement de fermer ses portes. Nintendo aurait déposé une ordonnance DMCA contre Lockpick RCM, qui permettait à Skyline d'acquérir légalement des clés de jeu Switch.

« Nintendo vient d'envoyer plusieurs demandes de retrait DMCA à GitHub, y compris pour Lockpick, l'outil permettant de décharger les clés de VOTRE PROPRE Switch, ce qui est absolument ridicule – les pirates ne vont pas s'approvisionner en clés à partir de leurs propres consoles ! », a tweeté un des développeurs, ItsSimonTime. L'équipe Skyline maintient qu'elle pensait que ce qu'elle faisait était légal et que l'émulateur lui-même est légal, puisque Lockpick permet de jouer aux jeux que vous possédez déjà.

De son côté, Nintendo affirme que Lockpick « contourne les MPT de la console pour permettre l'accès non autorisé, l'extraction et le décryptage de toutes les clés cryptographiques, y compris les clés de produit, contenues dans la Nintendo Switch ». En raison des implications de cette demande de takedown, les développeurs de Skyline ont immédiatement cessé le développement de l’émulateur.

Sur Discord, un des développeurs, Mark, annonce que « les risques associés à une affaire juridique potentielle sont trop élevés pour que nous les ignorions, et nous ne pouvons pas continuer en sachant que nous pourrions être en violation de la loi sur le droit d'auteur ». Quoi qu’il en soit, malgré ces nouveaux efforts, il semble qu’il soit déjà trop tard pour que Nintendo empêche de nouveaux leaks concernant son jeu Zelda.