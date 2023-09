Project Odyssey : le projet de musée du jeu vidéo français bat tous les records de financement participatif

Le Project Odyssey est sans comparaison aucune l'un des projets liés au jeu vidéo les plus excitants actuellement. L'idée ? Créer en France un gigantesque espace dédié à l'histoire du jeu vidéo, mais aussi à la culture populaire et japonaise. S'appuyant déjà sur la plus grande collection au monde de consoles de jeu, ce rêve un peu fou est en bonne voie pour devenir réalité. On vous explique tout.

Souvenez-vous, durant l'été 2022, plusieurs médias nationaux et spécialisés évoquent la mise en vente sur eBay d'une incroyable collection de plus de 2200 consoles de jeu, pour un montant astronomique de 984 000 €, soit environ un million de dollars.

Très rapidement, des abonnés de la chaîne Tev- Ici Japon contactent le vidéaste pour lui parler de cette histoire rocambolesque, et surtout pour voir s'il n'était pas possible de faire quelque chose pour conserver cette formidable collection en l'état, et éviter qu'elle soit éparpillée aux quatre coins du monde. Fatalement, l'idée de créer un musée revient à plusieurs reprises sur le tapis.

Les prémices du projet Odyssey

Face à la pression ou disons plutôt l'engouement des ses abonnés, Tev – Ici Japon entre en contact avec Ludovic, le propriétaire de cette collection hors-normes. Après cette rencontre, le YouTubeur comprend rapidement que Ludovic ne cherche pas en réalité à gagner de l'argent avec ses reliques vidéoludiques acquises en plus de 20 ans. Son rêve était effectivement d'ouvrir un musée, mais évidemment, difficile de concrétiser un projet aussi faramineux tout seul. Ludovic éprouve déjà toutes les difficultés du monde pour stocker ces merveilles dans plus de 300 m² et surtout pour agrandir sa collection, notamment en raison de la flambée des prix du rétro-gaming. Un passionné avant tout donc.

Début 2023, Tev – Ici Japon annonce donc son projet d'ouvrir un musée du jeu vidéo, en collaboration avec Ludovic, avec un financement participatif qui sera lancé plus tard dans l'année. Et alors que rien n'est officiel, le YouTubeur reçoit le jour même une avalanche de mails de la part de collectionneurs, de marques, de collectivités et d'associations. De quoi confirmer donc l'enthousiasme formidable autour du projet.

Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité

Depuis, cette idée un peu folle est devenue de plus en plus concrète, grâce au travail du vidéaste, de Ludovic et de ses différents partenaires comme la ville de Bussy-Saint-Georges. C'est en effet cette commune, située près de Paris, qui accueillera le futur musée du jeu vidéo français. Comme l'explique Tev – Ici Japon dans une vidéo publiée ce 20 septembre 2023, il ne faudra pas s'attendre à un musée classique. Cela se présentera plutôt comme un espace ludique et interactif, qui mettra à l'honneur l'histoire du jeu vidéo et de ses principaux acteurs. Des salles seront également dédiées à l'actualité récente du JV, à l'organisation de tournois d'e-sport ou encore de conférences centrées sur le média.

Mais ce n'est pas tout. Puisque les billets d'entrée et les subventions publiques ne suffisent pas à assurer la pérennité d'un tel établissement, une reproduction d'un village japonais est également en préparation. Dans ce lieu dédié à la culture nippone et la pop culture, les visiteurs pourront se restaurer, acheter des mangas et des figurines, etc. Au total, les deux espaces représenteront pas moins de 3500 m².

Précisons que tous les contrats ont été signés d'après Tev – Ici Japon. En d'autres termes, il ne reste plus qu'à lancer cette fameuse campagne de financement participatif. C'est chose faite depuis aujourd'hui, et autant dire que les fans ont répondu présents. En effet, avec un objectif fixé à 500 000 € minimum pour ouvrir le musée (un million pour y ajouter le village japonais), 130 316 € ont déjà été collectés à l'heure où nous écrivons ces lignes. En d'autres termes, ce projet fou est en bonne voie pour devenir réalité et en tant qu'amoureux du jeu vidéo, on ne pouvait qu'en parler.