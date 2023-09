Nintendo transforme une ancienne usine en musée pour retracer l’histoire de ses jeux vidéo

Lors de son Nintendo Direct, Nintendo a fait le point sur son projet de musée. Auparavant appelé Nintendo Gallery, le bâtiment sera désormais officiellement connu sous le nom de Nintendo Museum, et devrait ouvrir ses portes dès l’année prochaine.

Nintendo a dévoilé de nouveaux détails sur son projet de musée, officiellement baptisé “Nintendo Museum”. Cette annonce a été faite lors de la dernière présentation Nintendo Direct par Shinya Takahashi, donnant aux fans impatients un aperçu de ce qu'ils peuvent attendre.

Le musée présentera une “grande variété de produits issus de l'histoire de Nintendo” et sera construit dans l'usine Nintendo Uji Ogura à Kyoto. Le site a été construit en 1969 et rénové en 1988 pour servir d'atelier de réparation de consoles, mais il a fermé ses portes en 2016 et n'a pas été utilisé depuis.

Le musée Nintendo ouvrira ses portes en 2024

Nintendo indique que la construction avance bien et devrait être achevée en mars 2024. La date exacte d'ouverture du musée n'a pas encore été révélée, mais Nintendo a évoqué son avenir lors du Nintendo Direct, révélant qu'il abritera une galerie importante qui en apprendra plus sur l'histoire de Nintendo et qui contiendra une variété d'artefacts historiques importants.

Ces dernières années, Nintendo s’est activement engagé auprès de ses fans par le biais de diverses initiatives. Parmi celles-ci, citons la sortie récente du film Super Mario Bros, l'inauguration de parcs à thème au Japon et aux États-Unis, et l'organisation de l'événement Nintendo Live à Seattle.

Avec ce nouveau musée, le géant du jeu vidéo fait donc un grand pas en avant en s'attaquant à un problème crucial auquel l'industrie commence à être confrontée : la conservation des jeux vidéo. On sait que près de 90 % des titres dits « classiques » ont déjà complètement disparu des radars, et que près de 220 autres jeux vont bientôt eux aussi disparaître avec la fermeture de la boutique 360 dès l’année prochaine.

Ces projets de musées sont donc très attendus par les joueurs les plus nostalgiques. Nous suivons d’ailleurs également avec attention celui de Benoit Theveny et Ici Japon Corp, qui prévoit aussi de lancer prochainement un musée dédié aux jeux vidéo en France.