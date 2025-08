Ninja Foodi Dual Zone : la friteuse Air Fryer avec double compartiment est à prix cassé

Profitez vite d'une vente flash venant du site Amazon pour vous offrir le Ninja Foodi Dual Zone à prix cassé ! La friteuse Air Fryer avec double compartiment de la célèbre marque passe à moins de 116 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'à ce mardi 5 août 2025 inclus, Amazon effectue une vente flash sur le Ninja Foodi Dual Zone, depuis sa plateforme italienne. Affichée à 141 euros au cours de ces 30 derniers jours, la friteuse 6-en-1 de type Air Fryer (référence AF300EU) est au prix exact de 98,53 euros lorsque celle-ci est ajoutée au panier.

Durant l'étape de la commande, des frais de port à hauteur de 17,10 euros sont appliqués pour une livraison de l'article en France. Au total, la friteuse revient à 115,63 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir du Ninja Foodi Dual Zone. De plus, en sachant que le même produit est à 153,83 euros sur Amazon France, vous réalisez une économie de presque 40 euros euros si vous le prenez via Amazon Italie.

À lire également – Meilleurs Airfryer : voici notre sélection de friteuses sans huile à acheter en 2025

Accompagnée de deux paniers de cuisson de 3,8 litres chacun (correspondant à une capacité totale de 7,6 litres), la friteuse Ninja Foodi Dual Zone ayant une puissance de 2400 watts dispose de la fameuse technologie Air Fryer qui permet la circulation de l'air chaud à grande vitesse.

Avec la fonction SYNC intégrée, vous pouvez cuisiner les aliments dans chaque tiroir et synchroniser les fins de cuisson. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser six fonctions de cuisson comme Max Crisp, Air Fry, rôtir, cuire, réchauffer et déshydrater.

Au niveau des autres fonctionnalités, on peut trouver, entre autres, un panneau de commande numérique, un écran digital, un réglage de la température (comprise entre 40 et 240 degrés Celsius) et l'arrêt automatique. Pour terminer, il faut savoir que les deux tiroirs anti-adhésifs fournis avec la friteuse sont compatibles avec le lave-vaisselle.