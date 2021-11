New World : un bug permet d’expulser un joueur avec un simple message

Parmi les nombreux bugs que comprend New World, celui-ci est probablement le plus insolite. En envoyant du code HTML dans la fenêtre de chat, le jeu va tenter de le faire tourner par lui-même. Pratique pour faire une farce aux autres joueurs… voire les expulser des serveurs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que New World n’a pas connu des débuts faciles. En plus des serveurs rapidement saturés, le lancement s’est accompagné de nombreux bugs qui ont gâché l’expérience des joueurs. Une mauvaise nouvelle pour Amazon, déjà dans le viseur de la communauté pour avoir briqué plusieurs centaines de Geforce RTX 3090 avec son jeu. Si beaucoup des soucis techniques ont depuis été réglés, il en subsiste encore quelques un.

Parmi ces derniers, on trouve des plutôt cocasses. Au cours de ce week-end, les joueurs ont découvert qu’en entrant du code HTML dans la fenêtre du chat, le jeu lit ce dernier comme du code, et non comme une suite de caractères classiques. De ce fait, il va tenter de réaliser l’action qui y est décrite. Au départ, cela a été l’occasion de se faire des petites farces entre joueurs, notamment en affichant de grandes images sur l’écran de ses camarades. Mais ce bug a d’autres conséquences plus embarrassantes.

Sur le même sujet : New World – EVGA s’engage à remplacer les RTX 3090 bousillées par le jeu d’Amazon

Attention aux joueurs qui vous expulsent avec du code HTML

En effet, des petits malins ont en effet mis au point un code HTML en lien avec un item du jeu que ce dernier est incapable de faire tourner. Dans sa tentative de localisation du code en question, New World va alors essayer de l’exécuter en boucle, résultant inexorablement en son crash. En d’autres termes, cette simple ligne de code peut expulser n’importe quel joueur recevant le message empoisonné.

À l’heure où le jeu perd 135 000 utilisateurs par semaine, cela ne fait pas bonne figure auprès des potentiels intéressés. Fort heureusement, Amazon a indiqué avoir corrigé le bug : « Plus tôt dans la journée, nous avons découvert un problème qui permettait aux joueurs de publier des images et d’autres liens dans le chat, ce qui entraînait un comportement peu souhaitable. »

« Nous avons déployé un correctif qui devrait résoudre ce problème et empêcher les joueurs d’abuser et d’exploiter cette fonctionnalité », continue Amazon. « Cette fonction devrait déjà être activée dans chaque région. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous examinons et résolvons ce problème. »