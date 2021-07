New World : EVGA s’engage à remplacer les RTX 3090 bousillées par le jeu d’Amazon

New World, le dernier MMO RPG d'Amazon, est disponible depuis peu en version bêta sur PC. Seulement, le titre est responsable de la mort de plusieurs cartes graphiques RTX 3090, et notamment des modèles signés EVGA. Bonne nouvelle pour les joueurs lésés, puisque le constructeur s'engage à remplacer les GPU cassés ou endommagés des joueurs.

New World, le dernier MMO RPG prometteur de Amazon Studios, vient d'ouvrir sa phase de bêta sur PC. L'occasion pour les joueurs de s'essayer au titre, avant sa sortie définitive le 31 août prochain sur Windows 10. Seulement, le plaisir de la découverte a rapidement été gâché par un bug particulièrement embêtant.

En effet, certains joueurs propriétaires de RTX 3090, l'une des cartes graphiques les plus puissantes disponibles sur le marché, ont constaté de nombreux problèmes sur leur GPU en jouant au titre d'Amazon. Si certains ont seulement rencontré des problèmes de surchauffe, d'autres ont vu leur carte graphique mourir.

Devant la gravité de la situation, Amazon conseille aux joueurs de fixer le nombre de FPS à 60 et à désactiver les surcharges dans les paramètres du pilote, et ce afin d'éviter de briquer sa RTX 3090. Reste que ces manipulations ne suffisent à régler le problème chez tout le monde, et pour l'instant il vaut mieux s'abstenir de lancer New World, surtout si vous êtes équipés d'une RTX 3090 signée EVGA.

EVGA s'engage à remplacer les RTX 3090 endommagés

Et justement, EVGA vient officiellement de prendre la parole à ce sujet. Le constructeur assure qu'il a déjà commencé à remplacer les RTX 3090 cassées ou endommagées en jouant à New World. C'est tout en cas ce qu'affirme l'animateur Jason Langevin, qui a obtenu cette information auprès de plusieurs contacts chez EVGA.

“Je leur ai demandé directement ce qu'ils comptaient faire pour les clients qui ont des cartes EVGA tombées en panne en jouant à ce jeu. Et j'ai été assez surpris, en fait, il a dit “oh, ils reçoivent déjà des cartes de remplacement”. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une excellente nouvelle pour les joueurs lésés vu le prix exorbitant d'une RTX 3090 et la difficulté pour en obtenir une.

Source : GameSpot