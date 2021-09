New World : après un lancement catastrophique du jeu, Amazon promet de corriger le tir

New World, le nouveau MMORPG d’Amazon Games, est sorti le 28 septembre dernier. Face à l’afflux de joueurs, les serveurs sont saturés et des files d’attente de plusieurs heures apparaissent. Le studio promet néanmoins de régler le souci le plus rapidement possible.

New World est le nouveau blockbuster d’Amazon Games. Ce MMORPG propose au joueur de se mettre dans la peau d’un explorateur du XVIIIe siècle pour explorer un continent mystérieux : Aeternum. Lancé le 28 septembre dernier, il connait depuis des problèmes de connexion. Certains joueurs n’ont même jamais pu y accéder.

Amazon Games mise beaucoup sur New World, mais ne s’attendait sans doute pas à un tel afflux de joueurs. 700 000 aventuriers se sont en effet précipités vers les serveurs au moment du lancement, les saturant complètement. La conséquence s’est vite fait sentir. Les places étant limitées, les files d’attentes s’accumulent sur les serveurs. Il n’est pas rare d’avoir plusieurs milliers de personnes devant soi et de devoir attendre des heures et des heures.

L’équation est simple : un serveur peut contenir 2000 personnes au maximum. Il faut donc patienter qu'une place se libère, donc qu'un aventurier se déconnecte.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les problèmes ne sont toujours pas réglés et nous sommes toujours face à des files d’attentes interminables (excepté pendant les heures creuses). De quoi décourager mêmes les plus patients.

New World va avoir le droit à de nouveaux serveurs

Amazon se félicite d’un tel engouement, mais est aussi conscient de l’énervement de la communauté. Les développeurs ont tenu à être rassurants et indiquent travailler d’arrache-pied pour réduire ces queues interminables. Il n’y a pas trente-six solution : augmenter la capacité des serveurs et en ajouter de nouveaux.

Le souci, c’est que les aventuriers n’étant pas sur le même serveur ne peuvent jouer ensemble. Ils se ruent donc tous vers les plus saturés pour rester avec les copains. Pour inciter la communauté à aller sur les nouveaux, Amazon promet des transferts de personnages gratuits pendant les deux prochaines semaines. Vous ne jouerez donc pas avec vos amis les premiers jours, mais vous pourrez les rejoindre plus tard.

En tout cas, New World connaît tous les problèmes habituels des lancements de MMO. Ceux-ci devraient disparaître avec le temps, mais ce week-end risque d’être très chargé. En revanche, si le souci persiste, cela pourrait endommager l’image du titre et faire fuir les joueurs las de passer des heures à attendre. Après les cartes graphiques grillées lors de la bêta, c'est la deuxième fois que le jeu fait parler de lui pour de mauvaises raisons.