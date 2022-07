Netflix : vous devrez bientôt payer pour utiliser votre compte dans une autre maison

En Amérique latine, Netflix teste actuellement une nouvelle mesure qui nécessite de payer pour utiliser son compte ailleurs qu’à son domicile. Si la plateforme détecte que l’on essaie de se connecter depuis un endroit inconnu, elle va demander à l’abonné de payer une somme supplémentaire. Le but étant de lutter contre le partage de mot de passe.

Netflix avait prévenu : la plateforme compte bien faire payer ceux qui partagent leur mot de passe à leurs proches. En effet, selon cette dernière, plus de 100 millions d’utilisateurs se connectent sur des comptes payés par d’autres personnes. Pour le service, il n’y a pas de doute : sa perte de vitesse de début d’année, qui s’est manifestée par la perte de 200 000 utilisateurs, est en grande partie causée par ce phénomène.

« C’est formidable que nos utilisateurs aiment tellement les films et les émissions de Netflix qu’ils veulent les partager plus largement », a déclaré Chengyi Long, directeur de l’innovation produit de Netflix. « Mais le partage généralisé des comptes entre les ménages qui a lieu aujourd’hui compromet notre capacité à long terme à investir dans notre service et à l’améliorer. » En d’autres termes, il va falloir payer.

Netflix teste les connexions payantes dans des lieux inconnus

Ainsi, Netflix teste actuellement une nouvelle « taxe » dans cinq pays d’Amérique latine, à savoir l’Argentine, le Salvador, le Guatemala, Honduras et la République dominicaine. Dès lors que l’application détecte que l’utilisateur essaie de se connecter dans une maison qui n’est pas la sienne, elle lui demande de payer une charge supplémentaire. En Argentine, cette taxe est de 219 pesos (1,67 euro) et de 2,99 dollars (2,9 euros) dans les autres pays.

Netflix précise que cette fonctionnalité ne prend pas en compte les connexions sur smartphone, PC portables et tablettes. De plus, dans le cas où l’utilisateur est en vacances, ce dernier a la possibilité d’utiliser son compte pendant deux semaines sans payer de charge supplémentaire, « à condition que votre compte n’ait pas été utilisé précédemment dans ce lieu », précise le service avant d’ajouter que « ceci est autorisé une fois par emplacement et par an. »

Les utilisateurs peuvent également gérer leurs maisons, en ajoutant ou supprimant les lieux dans lesquels ils souhaitent se connecter à leur compte. En revanche, ajouter une maison n’augmente pas le nombre d’utilisateurs pouvant regarder Netflix sur le même compte. Pour cela, il faut encore payer. Différentes formules sont en effet disponibles dans ces pays, permettant à une, deux ou quatre personnes d’utiliser le même compte.

