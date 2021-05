Netflix va bientôt lancer N-Plus, son propre réseau social

Netflix teste actuellement un nouveau service. Baptisée N-Plus, cette nouveauté expérimentale s'apparente à un réseau social réservé aux abonnés de la plateforme de streaming. Les utilisateurs pourraient y partager des listes de séries et de films à voir et découvrir des contenus concernant les productions Netflix à venir.

Netflix vient d'envoyer un sondage à certains utilisateurs, rapportent nos confrères de Protocol. Le géant du streaming recueille l'avis des abonnés concernant l'arrivée d'un nouveau service intégré au sein de son catalogue, N-Plus. D'après la description fournie par Netflix, N-Plus ressemble à une plateforme hybride entre le réseau social et le site d'actualités.

“N-Plus est un futur espace en ligne où vous pouvez en savoir plus sur les émissions Netflix que vous aimez et tout ce qui s'y rapporte” explique Netflix dans le sondage. Le service mettra notamment à disposition des abonnés des contenus écrits, des vidéos, des podcasts, des analyses ou encore des jeux.

Un réseau social réservé aux abonnés Netflix

Avec N-Plus, Netflix propose visiblement de prolonger l'expérience des films et séries les plus populaires de son catalogue. On imagine que le service pourrait y proposer des interviews (acteurs, réalisateurs, scénaristes…), des nouvelles concernant les futures saisons en production ou des musiques de films/ séries. N-Plus pourrait par exemple lister toutes les musiques entendues dans une série ou film. Notez que Netflix propose déjà une expérience analogue sur ses réseaux sociaux actuels et sur YouTube, avec des making-offs notamment.

D'ailleurs, N-Plus devrait proposer des fonctionnalités proches de celles d'un réseau social type Facebook ou Twitter. Le service permettrait aux abonnés de partager des listes de films et de séries avec les autres internautes. “Si les téléspectateurs ne sont pas membres, ils ne peuvent voir qu'une bande-annonce pour l'émission elle-même” détaille le sondage. Enfin, le réseau social proposera aux utilisateurs d'influer sur la production d'une série ou film en donnant leur avis en ligne.

Toute porte à croire que Netflix ambitionne de lancer N-Plus dans un avenir proche. Contacté par Protocol, un porte-parole de la firme assure que le sondage s'inscrit dans des “efforts réguliers destinés à sonder le public”. Netflix teste en effet régulièrement des options, des fonctionnalités et des nouveautés auprès d'une petite partie des abonnés. Sur base des retours, le service de streaming choisit alors de lancer ou d'annuler la fonctionnalité. Souhaitez-vous que N-Plus finisse par voir le jour ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Protocol