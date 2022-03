Netflix, TikTok, YouTube : les cyberattaques se multiplient après les annonces de Joe Biden contre la Russie

Peu de temps après la déclaration de Joe Biden, dans laquelle il a annoncé la mise en place d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe, les cyberattaques contre des services américains comme Gmail, YouTube, Netflix ou encore Amazon Web Services ont explosé. Coïncidence ? De nombreux spécialistes s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une réplique de la Russie aux sanctions américaines.

Comme vous le savez, la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'a pas uniquement lieu dans les rues de Kiev, de Kardhiv ou de Marioupol, elle se passe également sur le cyberespace. Sur ce terrain, le gouvernement ukrainien se dit constamment agressée par les pirates russes, qui multiplient les cyberattaques envers les infrastructures du pays. Fort heureusement, l'Ukraine peut compter sur le soutien du collectif Anonymous et sur une armée de hackers pour se défendre sur le web.

Si vous suivez l'avancée du conflit, vous avez appris que le président américain Joe Biden a instauré un embargo sur le pétrole et le gaz russes. Peu de temps après cette annonce, les cyberattaques envers des services et applications américaines comme YouTube, Gmail, Amazon Web Services ou Netflix se sont multipliées. Bien entendu et si rien ne permet d'affirmer à 100% l'implication de la Russie, de nombreux spécialistes attribuent ces attaques aux groupes de pirates affiliés à la Fédération de Russie.

Les cyberattaques se multiplient après les annonces de Joe Biden

Il faut dire que les perturbations ont toutes été enregistrées au même moment, soit une heure après la déclaration du locataire de la Maison Blanche. Il suffisait de faire un tour sur le site Downdetector, qui se charge de recenser les pannes et problèmes techniques sur les services et applis populaires, pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Au total, 30 services et applis américains sont tombés en panne peu de temps après l'officialisation de l'embargo américain. Voici la liste complète :

Snapchat

Steam

Apple Music

Netflix

TikTok

Zoom

Bandwith

Microsoft Azur

Soundcloud

WOW

Roblox

Interactive Brokers

Gmail

Apple Store

Microsoft Team

Spotify

Discord

Wikipedia

Amazon Web Services

Twitter

Facebook

Cloudflare

Destiny

Google Cloud

YouTube

Google

Gasbuddy

Reddit

Amazon

Pour rappel, la Russie a récemment déclaré qu'elle était prête à légaliser le piratage, en réponse aux multiples sanctions technologiques dont elle fait l'objet. Une loi russe permet déjà au gouvernement “d'utiliser toute propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire du brevet en cas d'urgence liée à la défense et la sécurité de l'État”.