Netflix teste une fonctionnalité pratique pour les utilisateurs qui s’endorment devant leur série

Netflix teste actuellement une nouvelle fonctionnalité plutôt pratique pour les utilisateurs qui ont l'habitude de s'endormir devant leur série. En effet, il sera bientôt possible de régler un minuteur pour que Netflix stoppe la lecture du contenu après 15, 30 ou 45 minutes de diffusion. Le service teste cette fonction sur l'application Android dans un premier temps.

Netflix, le service de streaming aux 200 millions d'abonnés, continue de tester et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. Depuis peu, le son des films et séries est passé en qualité studio sur l'application Android. Résultat, l'égalisation du son est nettement meilleure. Et justement en ce samedi 30 janvier 2021, la firme de Los Gatos vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'une nouvelle fonctionnalité pour l'application Android de Netflix.

Il s'agit d'un minuteur “du sommeil”. Si vous avez l'habitude de vous endormir devant votre série et de vous réveiller après avoir raté trois épisodes, cette fonctionnalité se montrera très utile. Il suffit de régler le minuteur sur l'un des quatre paramètres disponibles, et Netflix coupera la lecture de votre contenu au moment voulu. Ainsi, il est possible de programmer l'arrêt de Netflix après 15, 30, ou 45 minutes de lecture. Il est également possible de choisir de stopper la lecture à la fin de l'épisode ou du film en cours.

Cette fonctionnalité sera particulièrement utile sur smartphone, puisqu'elle permettra d'économiser de la batterie et des données mobiles si vous regardez Netflix en 4G. Pour l'heure, la plateforme teste ce minuteur du sommeil uniquement sur Android. Si les tests s'avèrent concluants et que les retours utilisateurs sont positifs, Netflix a annoncé qu'il pourrait éventuellement déployer cette fonctionnalité sur les autres supports, à savoir sur iOS, sur les Smart TV, les consoles de jeux PS4/PS5 et Xbox One/Xbox Series X et Series S, les box TV, ou encore sur PC.

Pour rappel, Netflix a lancé en décembre 2020 un mode “audio only”. Cette option, disponible une fois encore sur l'application Android uniquement, permet de se passer de l'image pour ne profiter que l'audio. Quel intérêt me direz-vous ? L'intégration de cette option présage peut-être de l'arrivée de podcasts et de séries audio sur Netflix à l'instar de Calls, “la première série qui s'écoute” lancée par Canal+ en 2017.

Source : The Verge