Netflix introduit un mode « audio only » pour se passer de l’image

Netflix introduit une nouvelle fonctionnalité sur son application Android : la possibilité de couper l’image afin de ne profiter que de l’audio. Une option qui pourrait présager la sortie de contenu uniquement centré sur l’audio.

Regarder une série Netflix… sans la regarder ? En voilà une idée incongrue. Pourtant, c’est bien là le cœur de la nouvelle fonctionnalité Netflix nommée Audio Only. Cette option, comme son nom l’indique, coupe l’image afin de ne profiter que du son.

Cette fonctionnalité a été repérée par Android Police et n’est pour l’instant disponible que pour une poignée d’utilisateurs de l’application Android. Pour l’activer, il suffit de lancer un contenu et d’appuyer sur « Video Off ». Ainsi, vous n’aurez que le son, via les haut-parleurs du téléphone ou via le casque.

Cette option peut paraître curieuse. Mais enlever l’image permettra de profiter d’un contenu tout en économisant un peu de batterie. La question de l’intérêt d’une telle chose se pose alors. Cela pourrait être les prémisses de l’arrivée contenus plus axés sur l’audio que la vidéo, comme des podcasts. En l’état, difficile en effet de profiter de Netflix sans l’image. Cela peut à la rigueur aller sur des documentaires, mais pas sur des séries.

Netflix donne le choix à l’utilisateur

On peut pourquoi pas imaginer l’émergence de contenus conçus pour les enceintes connectées, surtout que Netflix est déjà disponible sur l’Amazon Echo Show (qui a un écran). Mais nous sommes dans le domaine de la supposition, Netflix n’ayant rien annoncé de tel pour le moment.

En tout cas, la plateforme donne le choix à l’utilisateur avec cette option Audio Only. La chose rappelle un peu le mode accéléré, arrivé il y a quelques mois. Ce mode permet d’accélérer le rythme d’une vidéo pour la consommer plus vite. Si cette fonctionnalité à fait jaser, elle fait désormais partie du décor. Netflix a également lancé un mode Direct en France il y a peu, qui diffuse des séries de manière linéaire, comme à la télévision.

Reste maintenant à savoir si des utilisateurs activeront ce mode Audio Only ou non. Après tout, il nous est tous déjà arrivé de lancer une série ou un film par tout ce qui nous est proposé chaque mois sur Netflix sans y prêter attention, juste pour avoir un fond sonore pendant que nous sommes occupés à faire autre chose, n’est-ce pas ?

Source : Android Police