Netflix va se lancer dans le jeu vidéo et ça sera gratuit pour les abonnés

C’est désormais certain, Netflix va développer ses propres jeux vidéo. Dans une lettre adressée à ses actionnaires, le géant du streaming a dévoilé sa stratégie en la matière. Les titres seront dans un premier temps compris dans l’abonnement et se concentreront sur la plateforme mobile.

Depuis plusieurs mois, Netflix ne parvient pas à atteindre ses objectifs financiers et de recrutement d’abonnés. La faute à la concurrence qui se fait de plus en plus rude avec Prime Video, Disney+ et Apple TV, mais aussi avec les médias plus traditionnels comme la télévision et les jeux vidéo. De ce fait, la plateforme aurait tout intérêt à se diversifier si elle souhaite convaincre les indécis. Plusieurs rumeurs ont circulé quant à sa volonté de se lancer dans la production vidéoludique, jusqu’à un récent rapport de Bloomberg pour le moins éloquent en la matière.

Il n’a pas fallu longtemps pour obtenir une confirmation du principal intéressé. Netflix va bel et bien développer ses propres jeux vidéo, comme annoncé dans une lettre adressée à ses actionnaires. « Nous sommes également aux prémices d’étendre notre activité aux jeux, en capitalisant sur nos précédents efforts autour de l’interactivité (par exemple, Black Mirror Bandersnatch) et notre jeu Stranger Things. Nous concevons le jeu vidéo comme une autre nouvelle catégorie de contenus, identique à notre activité dans les films originaux, l’animation ou la télévision non scriptée ».

Sur le même sujet : Netflix se tourne vers Splinter Cell pour sa prochaine grande adaptation de jeu vidéo

Les premiers jeux Netflix seront sur smartphone

Bonne nouvelle : « Les jeux seront inclus dans l’abonnement à Netflix sans coût additionnel, comme le sont les films et les séries », précise la firme. Cette dernière veut probablement d’abord attirer des utilisateurs avant d’en faire une véritable offre payante. Toutefois, rien ne dit que les jeux resteront à jamais gratuits. Pour l’heure, cette décision n’étonne guère, puisque Netflix va dans un premier temps privilégier la plateforme mobile.

« Au départ, nous nous concentrerons sur les jeux pour appareils mobiles. […] Puisque cela fait presque une dizaine d’années que nous nous efforçons de créer des programmes originaux, nous pensons qu’il est temps d’en apprendre davantage sur l’intérêt de nos abonnés pour les jeux vidéo ». Reste désormais à savoir si les jeux en question seront tirés des créations originales de la plateforme, ou s’ils deviendront une catégorie de contenu à part entière.

Source : Netflix