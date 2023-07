Netflix promet un salaire de près de 1 million de dollars à des experts en IA pour remplacer les acteurs

Netflix fait l'objet de critiques pour avoir proposé un poste de chef de produit en intelligence artificielle pour un salaire supérieur à 900 000 dollars, en pleine grève des acteurs et des scénaristes.

Alors que des sociétés de divertissement comme Disney ont refusé de préciser la nature de leurs investissements dans l'intelligence artificielle, les offres d'emploi révèlent de nouveaux détails sur l'ampleur de l'adoption de cette technologie par ces entreprises. Netflix recrute aujourd’hui de nouveaux experts en IA, à une période compliquée pour l’industrie hollywoodienne.

En effet, l’industrie du cinéma fait actuellement face à une grève d’envergure impliquant les scénaristes, mais aussi les acteurs. Ceux-ci critiquent vivement le choix des entreprises de divertissement de remplacer leurs rôles par des images générées par l’intelligence artificielle, et cela risque malheureusement d’empirer au cours des prochains mois, dont notamment chez Netflix.

Netflix recrute de nouveaux experts en IA

Netflix a récemment publié en ligne une offre d’emploi pour un chef de produit de plateforme d'apprentissage automatique. Le poste est assorti d'un salaire annuel de 300 000 à 900 000 dollars, alors que de nombreux acteurs gagnent environ 200 dollars par jour seulement, selon le contrat de la SAG-AFTRA.

L'offre d'emploi indique que l'IA sera utilisée pour “créer du contenu de qualité” et pas seulement pour développer de nouveaux algorithmes de recommandation d'émissions et de films. L'annonce fait également allusion aux efforts considérables déployés par le géant de la diffusion en continu pour intégrer l'intelligence artificielle dans « tous les domaines de l'entreprise ». Une autre offre indique que l’entreprise recherche également un directeur technique pour diriger l'adoption de la technologie de l'IA dans le studio de jeux vidéo de Netflix, avec une fourchette de salaire allant jusqu'à 650 000 dollars.

Des milliers d'acteurs de la Screen Actors Guild sont en grève depuis plus d'un mois et l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle pour les contenus est l'un des principaux points sur lesquels les acteurs et les scénaristes négocient. Ces nouvelles offres d’emploi sont donc une très mauvaise nouvelle pour les acteurs, qui pourraient bien perdre leurs rôles dans les prochains contenus originaux du géant américain.

L’IA pourrait bientôt remplacer certains acteurs

Les syndicats en grève craignent depuis plusieurs mois maintenant que les progrès de l'IA à Hollywood ne conduisent au remplacement des acteurs par des personnages générés par l'IA et que les emplois des scénaristes ne soient menacés.

L'Alliance of Motion Pictures and Television Producers (Alliance des producteurs de cinéma et de télévision) affirme, elle, que les studios ont proposé de doubler le salaire minimum et d'obtenir une autorisation avant de dupliquer leurs images. Cependant, la SAG-AFTRA annonce que les studios ne les paieront que pour une journée de travail, après quoi ils seront remplacés par des images générées par l’IA.

D’ailleurs, cette pratique a déjà débuté sur la plateforme. Netflix diffuse actuellement une série de télé-réalité espagnole intitulée Deep Fake Love, qui scanne les visages des candidats pour créer des “deepfakes” générés par l'IA, tandis que son studio de jeux utilise l'IA générative pour composer des récits et des dialogues.

Si cela venait à se généraliser sur d’autres séries, les emplois des acteurs pourraient sérieusement être menacés. Certaines intelligences artificielles sont aujourd’hui d’une efficacité inquiétante, comme par exemple une IA développée par une équipe d’universitaires singapouriens qui peut générer des clips de danse à partir d’une simple photo d’une personne.

Netflix ne semble pas être le seul à chercher des talents spécialisés dans l'IA. Selon The Intercept, Disney recrute également un ingénieur senior en IA pour “stimuler l'innovation dans nos pipelines cinématographiques et nos expériences en salle“, sans plus de détails.