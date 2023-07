Cette IA impressionnante vous fait danser en vidéo à partir d’une simple photo

Une équipe d’universitaires singapouriens a créé DisCo, une « IA qui peut générer des images et des vidéos de danse humaine de haute qualité avec diverses apparences et des mouvements flexibles ».

En termes d’Intelligence artificielle, ChatGPT n’est que la partie émergée de l’iceberg. Si le chatbot d’OpenAI est la plus populaire des IA conversationnelles, en parallèle, des progrès immenses ont aussi été accomplis dans les domaines de la vision par ordinateur et de l’apprentissage automatique. La prochaine génération d’IA générationnelles est à nos portes. Elle nous propose de créer des vidéos de personnes en train de danser à partir d’une seule photo.

À lire — ChatGPT est capable de créer des malwares parfaitement indétectables, ça fait froid dans le dos

« DisCo: Disentangled Control for Referring Human Dance Generation in Real World » est une technologie qui permet de créer le deepfake très réaliste d’une personne en train de danser. Le modèle fonctionne en « divisant l’image en trois parties distinctes : l’arrière-plan, le premier plan et la pose de la personne. Il analyse ces composants pour générer une vidéo de danse dynamique, réaliste et naturelle ».

DisCo peut créer des deepfakes vidéo avec une seule photo

À l’heure où Washington comme Europol alertent sur les dangers de ChatGPT et où les IA générationnelles sont accusées de faciliter la désinformation, on se doute que tôt ou tard, ce nouvel outil sera détourné à de mauvaises fins. Les scénarios de science-fiction les plus dramatiques pourraient devenir réalité. DisCo pourrait, par exemple, être utilisé pour faire chanter des politiciens ou des célébrités avec de fausses vidéos de danse dans des positions très embarrassantes.

Car il faut ajouter qu’à terme, DisCo ne se cantonnera sans doute pas au domaine de la danse. Il sera possible de faire adopter n’importe quelle position, attitude ou situation aux personnes illustrées dans la vidéo. Si dans le divertissement comme dans l’éducation, cette technologie offre de nombreuses applications positives, le potentiel pour que la technologie soit utilisée avec malveillance est tout aussi énorme. Le risque d'une probable dérive est tel que même le patron d’OpenAI appelle à plus de régulations