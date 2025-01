Netflix, Prime Video, Disney+,… regardez vos séries préférées avec le Fire TV Stick 4K à prix réduit

Le Fire TV Stick 4K est de retour à prix réduit pour l'édition 2025 des soldes d'hiver en France. En ce moment, le lecteur de streaming d'Amazon peut être obtenu à moins de 40 euros sur le célèbre site de commerce en ligne.

À l'occasion des soldes d'hiver 2025, Amazon vous donne la possibilité de bénéficier d'une belle réduction sur le Fire TV Stick 4K. Affiché au prix conseillé de 69,99 euros lors de sa commercialisation en septembre 2023, le lecteur de streaming du géant de l'e-commerce est à 39,99 euros pour ce début du mois de janvier. La remise de près de 45 % est effectuée automatiquement et la livraison du produit à domicile est gratuite.

Idéal pour regarder des séries et des programmes sur Netflix, Prime Video ou bien encore Disney+, le Fire TV Stick 4K de deuxième génération se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Fourni avec une télécommande vocale Alexa, l'appareil de streaming dispose d'un processeur quadricoeur 1,7 GHz, du Wi-Fi 6 et de diverses technologies (Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+).

Compatible avec le Bluetooth 5.2, l'objet connecté embarque un espace de stockage de 8 Go et une mémoire vive de 2 Go de RAM. Enfin, le Fire TV Stick 4K d'Amazon est accompagné d'un câble d'alimentation et adaptateur secteur, d'une rallonge HDMI et de deux piles de type AAA.